Политику США в отношении Украины назвали катастрофическим провалом

«Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли.<…> Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», - высказался ведущий.

Политику США в отношении Украины журналист назвал «катастрофическим провалом». НАТО стал слабее, чем был до вторжения. Если Запад не проявит благоразумия, Украине не придется искать мирного соглашения, потому что «Россия добьется своего», заявил Энджети.

США вступят в 2024 год с самой малочисленной армией со времен Второй мировой войны. В Америке назвали проблему военных кадров «величайшей».