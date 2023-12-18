18 декабря 2023, 04:24

Политику США в отношении Украины назвали катастрофическим провалом

Pixabay
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Соединенным Штатам следует оставить Украину из-за провальной политики Вашингтона. Такое заявление сделал американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points.

«Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей погибли.<…> Это всего лишь последнее в череде стратегических поражений со времен Вьетнама. Очевидно, пришло время попробовать что-то совсем другое», - высказался ведущий.

Политику США в отношении Украины журналист назвал «катастрофическим провалом». НАТО стал слабее, чем был до вторжения. Если Запад не проявит благоразумия, Украине не придется искать мирного соглашения, потому что «Россия добьется своего», заявил Энджети.

США вступят в 2024 год с самой малочисленной армией со времен Второй мировой войны. В Америке назвали проблему военных кадров «величайшей».

США Россия НАТО Украина Армия
18 декабря 2023, 04:21
Американский морпех указал Западу на превосходство России в производстве вооружений
РИА «Новости»
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Украине будет нечего покупать на американские деньги, потому что Запад не может сравниться или превзойти Россию в производстве вооружений. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

Споры по поводу финансирования Украины не имеют значения, считает Берлетик. Проблема не в том, что Запад перестал помогать деньгами, а в истощении материальных ресурсов.

«Без разницы, сколько у вас денег на снаряды, если этих снарядов слишком мало в продаже. Они (Запад - прим. ред.) не способны сравниться с Россией или превзойти ее [в производстве вооружений])», - заявил пехотинец.

Украине предрекли поражение в течение месяца, если финансовая или военная поддержка США прекратится. Киевским властям посоветовали побыстрее заключить мир с Россией.

Россия Оружие Запад Украина Деньги
18 декабря 2023, 04:10
Япония зафиксировала запуск из КНДР баллистической ракеты большой дальности
РИА «Новости»
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Северная Корея произвела очередной пуск неопознанной баллистической ракеты большой дальности. Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи, ракета полетела в сторону Японского моря.

Предварительно, снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

«Согласно информации Минобороны Японии, вероятно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала», - сообщила служба безопасности на море.

Это второй пуск ракеты КНДР за минувшие сутки. Первую боеголовку запустили вечером 17 декабря. Ракета пролетела около 400 километров и упала в Японском море. Власти Японии осудили действия Северной Кореи и приступили к расследованию происшествия.

Ракеты Северная Корея Военные Япония КНДР
18 декабря 2023, 03:39
Украину предупредили о снижении поддержки из-за попыток вмешаться во внутренние дела стран Запада
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Попытки властей Украины вмешаться во внутренние дела стран Запада приведут к снижению поддержки Киева. Об этом польский политик Петр Кульпа рассказал в интервью Евгению Плинскому на YouTube-канале.

«Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы», - заявил Кульпа.

Украина пытается вмешаться в противостояние правящей партии «Право и справедливость» и оппозиционной коалицией. Действия киевских политиков могут привести к кардинальному падению уровня поддержки со стороны Польши. Украина может потерять часть территорий, и США не станут вмешиваться, если им это будет невыгодно, предупредил политик.

Украинские беженцы завезли в Польшу два неприятных «подарка» - нацистскую идеологию и венерические болезни. В 2023 году в Польше стало вдвое больше больных сифилисом. Это связали с ненадлежащей проверкой прибывающих толпами беженцев.

Киев Запад Украина Польша
18 декабря 2023, 03:23
Партия Вучича выбилась в лидеры на выборах в парламент
Unsplash
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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича лидирует после обработки 30% бюллетеней. Об этом заявили в Республиканской избирательной комиссии.

В воскресенье в Сербии прошли внеочередные выборы в Скупщину (название парламента в Сербии). При обработке 30,66% бюллетеней партия Вучича набрала 50,84% голосов.

Главные конкуренты правящей партии - прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» - на втором месте, он набрал 18,81% голосов. На третьем месте с 7,31% партия первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, которая входит в правительственную коалицию.

Избирком Сербии обязан сообщить результаты голосования в течение 96 часов после закрытия участков. На 250 мест в Скупщине претендуют более 2,8 тысячи кандидатов.

Сербия Александр Вучич Выборы

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