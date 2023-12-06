Он заметил, что таким образом их пытаются заставить замолчать, ведь в конгрессе хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался в любом случае.

«Позиция администрации такова, что если вы <…> не хотите присылать еще 60 миллиардов долларов олигархам на Украине, то вы работаете на [президента России] Владимира Путина», - уточнил Карлсон.

Журналист также заявил, что поддержка Украины уже привела к тому, что США ослабили свои собственные позиции. При этом украинская армия не смогла одержать победу на поле боя и вряд ли что-то изменится в этом плане, поэтому бессмысленно отправлять туда новых солдат. Карлсон добавил, что они просто погибнут.

Ранее американский конгрессмен Томас Мэсси заявил, что США помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году. Он признался, что предупреждал о последствиях после введения санкций и демонстрации оружия, добавив, что США «бряцали оружием против России».