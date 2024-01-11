11 января 2024, 12:29

Политики в Германии тайно приняли план по депортации миллионов мигрантов

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Представители партии «Альтернатива для Германии» и других ультраправых объединений на случай прихода к власти утвердили план депортации мигрантов. О закрытой встрече политиков сообщил сайт Correctiv.

Высокопоставленные управленцы, предприниматели, юристы, врачи, члены партии «Альтернатива для Германии» , Ассоциации немецкого языка, представители ультраправых и неонацистских объединений в конце ноября устроили тайное собрание в загородном отеле под Потсдамом. Они объединились в «Дюссельдорфский форум» и обсудили свою стратегию в случае прихода к власти - встреча прошла за 10 месяцев до выборов в землях Тюрингия, Саксония и Бранденбург.

Участники говорили о генеральном плане по «ремиграции» - высылке около двух миллионов мигрантов в Северную Африку, в том числе тех, что уже получили гражданство Германии. Они предложили вывезти три категории приезжих - просителей убежища, иностранцев с правом остаться и «неассимилированных граждан». Осуществление задумки, по мнению ее авторов, займет около десятилетия.

В Германии набрала популярность новая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт». Она призвала остановить украинский конфликт путем переговоров и включить Россию в архитектуру европейской безопасности.

Германия Мигранты
11 января 2024, 13:14
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане
Пресс-служба МЧС
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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр располагался в 41 километре к югу от Джурма. В этом населенном пункте около 12 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 188 километров.

Отмечается, что подземные толчки ощущались и в нескольких районах соседнего Пакистана, в Узбекистане, Казахстане и Индии.

Накануне землетрясение мощностью 4,1 зарегистрировали в турецкой провинции Кахраманмараш.

Эпицентр располагался в районе Нурхак. Очаг залегал неглубоко - на глубине примерно семь километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не было.

В Японии сильное землетрясение началось 1 января. По данным на девятое число, природный катаклизм унес жизни 202 человек.

СМИ писали также о более чем 500 пострадавших. Землетрясение вызвало пожары, в которых пострадали более 300 построек.

Афганистан Индия Землетрясения Япония Пакистан
11 января 2024, 12:45
Руководство Германии обвинили в уничтожении экономики страны
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Жители Германии восстали против «самоубийственной» политики своей страны, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored. По его словам, германская экономика серьезно пострадала.

Карлсон подчеркнул, что Германия позволила США уничтожить российский газопровод «Северный поток», который был ее основным источником природного газа. Этот шаг «искалечил» экономику ФРГ на ближайшие десятилетия, и не факт, что она вообще сможет оправиться.

По словам журналиста, в Германии стали притеснять владельцев ферм, которые являются источником продовольствия.

«Это приведет к голоду. Такое впечатление, что страна твердо решила себя убить», - сказал Карлсон.

В январе в ФРГ начались протесты фермеров, критикующих объявленные меры по экономии бюджета. Власти хотят отменить субсидии на дизельное топливо, за счет чего казна могла бы получить 440 миллионов евро. Из-за митингов страна столкнулась с дефицитом овощей.

Жители Германии восстали против «самоубийственной» политики своей страны, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored.

По его словам, германская экономика серьезно пострадала.

Германия США Сельское хозяйство
11 января 2024, 12:22
США используют Финляндию. Политолог объяснил оснащение страны американским оружием
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Поставки американского вооружения в Финляндию связаны с недавним вступлением страны в НАТО. Об этом «360» рассказал политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Сегодня Финляндия используется Соединенными Штатами Америки для блокирования Российской Федерации на севере Европы. И, конечно, в этом смысле Соединенным Штатам Америки выгодно географическое положение Финляндии», - объяснил эксперт.

По его словам, сейчас в интересах американцев происходит деградация российско-финских торговых отношений, которые выстраивались годами еще со времен существования Советского Союза. Финляндия зарабатывала колоссальные деньги на торговле с РФ и в советский период, и во времена новейшей истории России.

«Но сегодня, будучи несамостоятельным государством и принадлежа к западному блоку держав, она придерживается принципов антироссийской политики как внутри, так и вовне, как внутри страны, так и по внешнеполитическому контуру», - заключил политолог.

Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт ранее заявила, что НАТО планирует вооружить Финляндию для борьбы с Россией. Северной стране поставят танки Abrams и истребители F-35A.

США Финляндия Россия Оружие НАТО
11 января 2024, 11:52
СВР узнала о планах США по созданию «пятой колонны» для вмешательства в российские выборы
РИА «Новости»
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США запланировали использовать российских выпускников американских программ обмена, чтобы вмешаться в выборы президента России. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова процитировало пресс-бюро ведомства.

«Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена», - указал глава разведслужбы.

Нарышкин сообщил, что США разрабатывают различные способы незаконного вмешательства в российские выборы. Он также указал на изощренность методов американского руководства по созданию «пятой колонны» в России и влияния на демократические процедуры.

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в Рос­сии американцы хватаются за малейшую возможность „раска­чать“ внутриполитическую обстановку в нашей стране», - добавил глава СВР.

Ранее о возможном вмешательстве США в российские выборы рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, американская сторона усилит информационную войну в отношении России.

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