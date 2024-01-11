Высокопоставленные управленцы, предприниматели, юристы, врачи, члены партии «Альтернатива для Германии» , Ассоциации немецкого языка, представители ультраправых и неонацистских объединений в конце ноября устроили тайное собрание в загородном отеле под Потсдамом. Они объединились в «Дюссельдорфский форум» и обсудили свою стратегию в случае прихода к власти - встреча прошла за 10 месяцев до выборов в землях Тюрингия, Саксония и Бранденбург.

Участники говорили о генеральном плане по «ремиграции» - высылке около двух миллионов мигрантов в Северную Африку, в том числе тех, что уже получили гражданство Германии. Они предложили вывезти три категории приезжих - просителей убежища, иностранцев с правом остаться и «неассимилированных граждан». Осуществление задумки, по мнению ее авторов, займет около десятилетия.

В Германии набрала популярность новая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт». Она призвала остановить украинский конфликт путем переговоров и включить Россию в архитектуру европейской безопасности.