24 декабря 2023, 13:25

Политики-дегенераты и толпы украинцев. Медведев описал ситуацию в Европе

РИА «Новости»
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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун Рождества обратился в соцсети X к странам Евросоюза. На их просчеты в политике он указал с едкой иронией.

Медведев отметил энергетический кризис, в котором находится Европа, отказавшись от дешевых российских энергоносителей. К тому, что страны ЕС оказались в глубокой экономической яме, привела их помощь Украине и ее гражданам.

«Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до „победы“», - написал зампред Совбеза.

Медведев поинтересовался, «что не так с Европой». По его мнению, она «совсем разболелась».

В страны Европы продолжают прибывать беженцы с Украины. Из подконтрольного Киеву Херсона сбежали 10 волонтеров под предлогом поездки в ЕС за гуманитарной помощью. Херсонские власти пообещали привлечь нарушителей к ответственности. Это станет возможным, если европейские страны начнут выдавать Украине сбежавших от мобилизации.

Дмитрий Медведев Европа
24 декабря 2023, 12:45
США расширили свою территорию
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США расширили собственную часть континентального шельфа в Арктике. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепартамента.

«Континентальный шельф стал продолжением территории страны под водой. В соответствии с международным правом США обладают право управлять ресурсами и оберегать эти важные места обитания», - заявили в ведомстве.

Континентальный шельф занимает площадь в Беринговом море и Арктике, на эту зону также претендуют Россия и Канада.

Авторы статьи предположили, что за счет расширения шельфа США хотят получить доступ к необходимому сырью для производства батарей электромобилей. Также есть залежи газа и нефти.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что освоение арктических территорий станет для страны приоритетным. Он отмечал, что в перспективе регион обладает огромными экономическими возможностями.

США Арктика
24 декабря 2023, 10:34
Идею Эстонии о голосовании в посольствах отнесли к пещерной русофобии
РИА «Новости»
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Идея главы парламентской партии Эстонии Isamaa Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в российских посольствах является признаком пещерной русофобии европейских властей. На это РИА «Новости» указали в МИД России.

В соцсетях Рейнсалу указал, что будет абсурдом, если Европа позволит в посольствах РФ открыть избирательные участки для голосования на президентских выборах.

В МИД подчеркнули, что западные политики в стремлении нанести поражение России теряют демократический лоск, забывая о тех принципах, о которых разглагольствуют с трибун.

«Усматриваем в этом ни что иное, как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников», - заметили в ведомстве.

Российская сторона не чинила препятствий посольству Эстонии в Москве в марте 2023 года, когда в прибалтийской стране проходили парламентские выборы, подытожили в МИД.

Ранее власти Эстонии заявили, что после введения Евросоюзом 12-го пакета антироссийских санкций подключатся к разработке 13 и 14-го санкционных пакетов.

Эстония МИД РФ Русофобия Выборы
24 декабря 2023, 09:42
Истерика слабеющего гегемона. США предрекли экономический крах
РИА «Новости»
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США потеряли экономическое лидерство в мире, а все попытки вернуть его путем разрушения Европы, организации терактов, санкционных и торговых войн результата не принесли. На этом в Telegram-канале указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, американский доллар остался чуть ли не последним инструментом мирового влияния для Соединенных Штатов.

«В Вашингтоне его все чаще используют для политической борьбы. Осознав, что антироссийские санкции не стали эффективными, они в истерике угрожают отключать банки от своей системы за их нарушение», - написал политик.

Володин отметил, что такая агрессивная политика администрации США не добавит доверия к американской валюте.

«Россия переходит на расчеты в национальных валютах. Доля недружественных валют снизилась до 24%, хотя на начало 2022 года достигала 96%», - добавил он.

По мнению парламентария, остальные страны также продолжат отказываться от доллара как мировой валюты.

Ранее в Белом доме предупредили, что США начнут отключать иностранные банки от своей финансовой системы за помощь в обходе антироссийских санкций.

США Банки Доллары США Санкции Россия
24 декабря 2023, 05:40
Неизвестный взорвал гранату на корпоративе Русской службы «Би-би-си»
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Неизвестный мужчина взорвал учебную гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Журналисты связали нападение со своей профессиональной деятельностью. Само мероприятие проходило в рижском баре Čē. Ближе к полуночи в заведении почти не осталось посетителей, если не считать журналистов.

« В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Она взорвалась, оглушив нескольких человек», - уточнил канал.

Нападавший скрылся на черной BMW. Полицейские прибыли на место происшествия.

Ранее россиянка устроила взрыв при попытке потушить горящее масло водой. Хозяйка передержала сковороду с маслом на горящей плите, что привело к возгоранию. Она поместила ее в холодную воду, в результате чего произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую, рассказали в региональном МВД. Саму владелицу квартиры доставили в больницу с ожогами 15% тела.

Латвия Взрывы

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