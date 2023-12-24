Медведев отметил энергетический кризис, в котором находится Европа, отказавшись от дешевых российских энергоносителей. К тому, что страны ЕС оказались в глубокой экономической яме, привела их помощь Украине и ее гражданам.

«Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до „победы“», - написал зампред Совбеза.

Медведев поинтересовался, «что не так с Европой». По его мнению, она «совсем разболелась».

В страны Европы продолжают прибывать беженцы с Украины. Из подконтрольного Киеву Херсона сбежали 10 волонтеров под предлогом поездки в ЕС за гуманитарной помощью. Херсонские власти пообещали привлечь нарушителей к ответственности. Это станет возможным, если европейские страны начнут выдавать Украине сбежавших от мобилизации.