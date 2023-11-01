01 ноября 2023, 19:03

Политика Зеленского обернется для Украины началом гражданской войны — экс-советник Кучмы

Официальный сайт президента Украины
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Репрессивный режим и внутренняя политика президента Украины Владимира Зеленского приведут к гражданской войне в стране. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Он обратил внимание, что при Зеленском граждане Украины подвергаются арестам и расправам. По мнению Соскина, украинскому лидеру и его команде беспрекословно подчиняются судебная ветка власти, а также прокуратура и другие государственные структуры.

«Это путь к гражданской войне», - подчеркнул политолог.

Бывший советник Кучмы предсказал, что уровень поддержки Зеленского будет опускаться вместе с температурой на Украине. Зимой украинцы из-за холода и нехватки продовольствия выступят против главы государства, сообщил Соскин.

Ранее отставку Зеленского предрек бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Уменьшение финансирования украинской армии со стороны Белого дома и потери ВСУ при контрнаступлении могут стать причиной для отставки лидера Украины, отметил американский эксперт.

Владимир Зеленский Украина
01 ноября 2023, 20:44
Подразделение израильской армии подошло к воротам Газы — ЦАХАЛ
Pxhere
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ЦАХАЛ действует в глубине сектора Газа, войска находятся уже у ворот города Газы — крупнейшего в одноименном палестинском анклаве. Такое заявление сделал бригадный генерал, командир 162-й дивизии израильской армии Ицик Коэн. Его словам опубликовала армейская пресс-служба.

ЦАХАЛ действует в глубине сектора Газа, войска находятся уже у ворот города Газы - крупнейшего в одноименном палестинском анклаве. Такое заявление сделал бригадный генерал, командир 162-й дивизии израильской армии Ицик Коэн. Его словам опубликовала армейская пресс-служба.

«Около пяти дней назад мы получили важную миссию - выйти и разгромить ХАМАС. Сейчас мы находимся в середине кампании - силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа, у ворот города Газы», - сказал он.

Генерал добавил, что у страны есть поддержка в мире, чтобы победить. По словам Коэна, израильские бойцы атаковали стратегические объекты палестинского движения, его «подземный и грузовой массив».

«ХАМАС выбрал войну. Мы не выбирали войну», - заявил он.

Ранее ЦАХАЛ атаковал противотанковыми ракетами ячейку боевиков в Ливане. Израильские военные получили информацию, что ячейка ливанских боевиков готовилась обстрелять район города Зарит. До этого ЦАХАЛ ударил по военным ХАМАС в лагере беженцев Джебалия в секторе Газа.

Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 19:47
Удар по лагерю беженцев в Газе шокировал генсека ООН
unsplash.com
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш потрясен ударом по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС.

Гутерриша шокировал рост уровня жестокости в анклаве. Генсека потрясло убийство палестинских жителей, женщин и детей в результате сегодняшних и вчерашних ударов со стороны Израиля, подчеркнул Дюжаррик.

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс ранее заявил, что атака на лагерь беженцев является зверством , из-за которого погибают ни в чем не повинные люди. Он также обратил внимание на недостаток продуктов, воды и лекарств в секторе Газа.

По данным СМИ, в результате удара израильской армии по лагерю Джабалия погибли десятки мирных жителей Палестины. Также несколько человек получили ранения.

ООН Конфликт Израиля и Палестины
01 ноября 2023, 19:13
Семи тысячам иностранцев разрешат покинуть Газу — СМИ
Pxhere
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Число иностранных граждан, которым разрешат покинуть сектор Газа через КПП «Рафах», может варьироваться в от пяти до семи тысяч. Об этом сообщил телеканал CNN.

«КПП „Рафах“ открылся, чтобы позволить ограниченному числу раненых палестинцев покинуть сектор Газа <…> Это первый пропуск из осажденного анклава с тех пор, как 7 октября начался конфликт между Израилем и ХАМАС», - писало издание.

По данным американских властей, пока число тех, кто покинет территорию, точно неизвестно, «ситуация на земле» постоянно меняется.

В течение более трех недель контрольно-пропускной пункт «Рафах» оставался почти полностью закрытым, через него проходили только некоторые поставки гуманитарной помощи. Но гражданским лицам не разрешалось выезжать из страны.

Ранее КПП «Рафах» на египетской границе открылся для машин скорой помощи , на которых из сектора Газа эвакуируют иностранных граждан и палестинцев, имеющих зарубежный паспорт. МИД РФ передал Израилю, Палестине и Египту списки россиян для эвакуации из Газы.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
01 ноября 2023, 18:52
МИД передал Израилю, Палестине и Египту списки россиян для эвакуации из Газы
МИД России / Telegram
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МИД предпринял все возможные усилия, чтобы обеспечить безопасность российским гражданам, находящимся в секторе Газа. Дипломаты направили списки россиян, готовых к эвакуации, властям задействованных стран. Об этом сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

«Министерством иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с профильными ведомствами и росзагранучреждениями в Каире, Тель-Авиве и Рамалле предпринимаются всемерные усилия по обеспечению скорейшего и безопасного выхода российских граждан из сектора Газа», - говорится в заявлении.

Представители МИД назвали обстановку в палестинском анклаве крайне тяжелой и попросили граждан России в секторе Газа оставаться на связи с ведомством, «принимать все необходимые меры по обеспечению личной безопасности» и следить за сообщениями МИД России и российских дипломатических миссий.

Ранее КПП «Рафах» на египетской границе открылся для машин скорой помощи , на которых из сектора Газа эвакуируют иностранных граждан и палестинцев, имеющих зарубежный паспорт. Разрешение на выезд из анклава получили более 500 человек. Раненых перевезут в две больницы, располагающихся в египетской провинции Северный Синай.

Россия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины

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