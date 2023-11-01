Он обратил внимание, что при Зеленском граждане Украины подвергаются арестам и расправам. По мнению Соскина, украинскому лидеру и его команде беспрекословно подчиняются судебная ветка власти, а также прокуратура и другие государственные структуры.

«Это путь к гражданской войне», - подчеркнул политолог.

Бывший советник Кучмы предсказал, что уровень поддержки Зеленского будет опускаться вместе с температурой на Украине. Зимой украинцы из-за холода и нехватки продовольствия выступят против главы государства, сообщил Соскин.

Ранее отставку Зеленского предрек бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. Уменьшение финансирования украинской армии со стороны Белого дома и потери ВСУ при контрнаступлении могут стать причиной для отставки лидера Украины, отметил американский эксперт.