«Политика двойных стандартов». Володин — о блокировке российских СМИ в ЕС
Европейские власти могут лишь говорить населению о свободе слова, но сами не терпят ее. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
Руководство Евросоюза блокирует любую альтернативную точку зрения, уничтожает свободу слова, нарушает право на распространение и получение информации, не имея аргументов убедить людей в собственной правоте.
«Политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур», - написал Володин.
Решение ЕС о запрете вещания российских СМИ - это желание закрыть доступ к достоверным и объективным данным. Спикер ГД поблагодарил коллективы РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». По его словам, евробюрократы не стали бы чинить препятствия, если бы не чувствовали эффективность работы этих масс-медиа.
Накануне в ЕС запретили указанным СМИ вести любую деятельность , связанную с телевидением и радиовещанием. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Европу об ответе на такие шаги.