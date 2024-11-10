10 ноября 2024, 02:10

Политик в Германии уволился после скандала с секс-куклой

Unsplash
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Выходка с секс-куклой разрушила карьеру члена Христианско-демократического союза Бюлента Бюйюкбайрама. Он нанес на игрушку нацистскую символику и выложил фото в интернет, сообщило агентство Reuters.

Мужчина в соцсетях выступил против футбольного клуба бундеслиги «Санкт-Паули». Он набросил на шею секс-куклы петлю, одел ее в футболку с надписью «К черту Санкт-Паули» и нанес на голову две буквы «S». Это возмутило подписчиков, и Бюйюкбайраму пришлось уйти со всех постов в городе Дельменхорст в Нижней Саксонии.

«Это была глупость, ошибка. Я получаю серьезные угрозы. Я извинился перед „Санкт-Паули“», - сказал политик.

Администрация футбольного клуба решила подать иск к Бюйюкбайраму. «Санкт-Паули» известен поддержкой левых, беженцев и меньшинств*.

В Шри-Ланке советник президента Ашу Марасингхе ушел в отставку из-за подозрения в надругательстве над животным. Его девушка показала журналистам компрометирующие фотографии.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Германия Отставки Скандалы Футбол Чиновники
10 ноября 2024, 02:26
В США спустя 50 лет раскрыли убийство молодой девушки
Freepik
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В США следователи из штата Висконсин раскрыли дело об убийстве полувековой давности. Они арестовали 84-летнего жителя Миннесоты Джона Миллера, который лишил жизни 25-летнюю американку Мэри Шлейс. Об этом сообщил телеканал CNN.

Тело девушки со следами насильственной смерти нашли на перекрестке в городке Спринг-Брук 15 февраля 1974 года.

«Ее смерть была признана убийством, и первоначальное расследование показало, что она ехала автостопом на художественную выставку в Чикаго, когда ее убили», - сообщили в офисе шерифа округа Данн.

Миллер уже признался в убийстве Шлейс. Сейчас он находится под стражей, ожидая экстрадиции в штат Висконсин.

Как рассказал шериф Кевин Бигд, для раскрытия дела его офис впервые использовал генетическую экспертизу. До этого детективы, которым поручили расследование, десятилетиями проводили опросы, но так и не выявили «подходящих» подозреваемых.

Ранее в штате Мэриленд женщина обокрала, убила и расчленила собственную мать, а потом попыталась сжечь останки родственницы на гриле.

США Убийства Женщины Аресты Полиция
10 ноября 2024, 01:08
Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки
РИА «Новости»
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Президент Республики Корея Юн Сок Ель предупредил руководство КНДР, что альянс его страны и США нанесет ответный удар, если северокорейские власти попытаются осуществить ядерную атаку. Об этом заявил в интервью американскому журналу Newsweek.

«Я считаю, что с их стороны было бы неразумно решиться на ядерную атаку против Республики Корея», - заявил он.

Юн Сок Ель добавил, что Южная Корея обладает передовыми возможностями и для защиты, и для нападения.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заверил своего южнокорейского коллегу Ким Ен Хена в готовности США защищать Южную Корею всеми видами вооружений.

В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету, полет которой продлился один час 26 минут.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором также содержится положение об оказании военной и иной помощи в случае вооруженного нападения на одну из участниц соглашения со стороны другого государства.

Ядерное оружие США Северная Корея Госдеп США Южная Корея КНДР Армия
10 ноября 2024, 01:06
Прокурорам в США поручили срочно арестовать оставшихся участников штурма Капитолия
РИА «Новости»
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Расследование штурма Капитолия ускорится. Минюст США поручил арестовать оставшихся на свободе участников беспорядков до того, как республиканец Дональд Трамп вступит в должность президента. Об этом сообщил телеканал NBC.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. ФБР схватило более 1,5 тысячи участников, еще 75 человек находятся в розыске. Более 600 арестантов получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.

Из опасений, что Трамп помилует осужденных, Минюст США поручил федеральным прокурорам отклонить любые просьбы ответчиков об отсрочках и сосредоточиться на самых вопиющих случаях. Люди, которые проникли в Капитолий, но никого не ранили, по информации телеканала, останутся на свободе. Однако подозреваемых в нападении на полицейских и журналистов арестуют до инаугурации нового президента.

Одним из фигурантов дела о беспорядках стал бывший советник Трампа Стив Бэннон. Он отказался давать показания, и прокурор обвинил его в неуважении к конгрессу.

США Дональд Трамп Аресты Штурм Капитолия сторонниками Трампа
10 ноября 2024, 00:38
В Конго назвали главное отличие России от Запада
РИА «Новости»
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Россия никогда не была рабовладельческой страной или страной-колонизатором, а наоборот боролась с этим явлением. Об этом РИА «Новости» заявил конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо.

Глава МИД Конго посетил первую министерскую конференцию Форума партнерства Россия - Африка, проходящую в Сириусе с 9 по 10 ноября.

«У отношений с Западом есть наследие трагической истории - рабства, а затем и колонизации. А ведь Россия никогда не была рабовладельческой страной. Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», - подчеркнул Гакассо.

По его словам, Советский Союз очень рано восстал против этого явления, а также поддержал африканские страны.

Министр отметил, что сейчас отношения его страны с Россией основаны на взаимной выгоде и взаимоуважении, а не такие, когда «на партнера смотрят с презрением». Гакассо добавил, что схожие отношение его страна выстраивает и с Китаем.

Ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что специалисты оператора помогут Камеруну наладить процесс утилизации резиновых отходов.

Африка Россия Запад

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