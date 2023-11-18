Политическую подоплеку усмотрели в кризисе на границе России и Финляндии

Одна из причин миграционного кризиса на границе с Финляндией - политическая. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» сделала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она усмотрела в происходящем «подводные камни», которые «играют вдолгую».

«Они (Финляндия - прим. ред.) хотят не пускать граждан России, чтобы потом забрать их имущество, например. <…> У меня есть подозрение, что они эту тему пытаются использовать, чтобы заблокировать наши счета, недвижимость и так далее», - отметила парламентарий.

По ее мнению, мигрантов с Ближнего Востока, желающих попасть в Европу через Россию, сравнительно немного, так что Финляндия просто «пытается этим спекулировать».

При этом, по мнению Журовой, эта страна, как и другие приграничные государства Евросоюза, едва ли полностью ограничит въезд на свою территорию из России.

Финляндия с сегодняшнего дня приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией, объяснив решение наплывом мигрантов.