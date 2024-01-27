А вы ведь помните, как американцы убеждали европейцев отказаться от русского газа? Тоталитарный, мол, говорили, кровавый. Негоже такой потреблять демократическим странам. То ли дело американский - чистенький, экологичный, а главное - молекулы свободы! Вот, на каждой молекулке даже штампик имеется.

И обещали давать его Европе столько, сколько понадобится, без ограничений. Надо только терминалы для приема сжиженного газа построить, и будет сплошное счастье.

Европа поначалу как-то не очень верила в столь заманчивое бизнес-предложение, хотя тоже ныла, что «путинский газ» покупать не есть дело кошерное и благородное. Мол, Россию спонсируем, которая травит всякими «Новичками» навальных со скрипалями, а также убивает умеренных террористических головорезов в Сирии, которые внезапно прониклись идеями свободы и демократии.

Законы рынка Но 24 февраля 2022 года все изменилось и для Европы. Русский газ стало покупать совсем невмоготу, но и обойтись без него - никак. И тогда американцы решили помочь - взорвали подводные газопроводы из России в Европу. Теперь-то уж точно деваться некуда, и танкеры с американским газом начали двигаться в сторону Европы - спасать союзников, так сказать.

Европейцы тем временем судорожно строили СПГ-терминалы, чтобы этот газ покупать. Кстати, цены на него были достаточно приемлемы, так как в Европе начала падать индустрия, и потребление газа сильно упало. И вроде бы всем какое-то время было нормально. Да, дорого, неприятно, но, с другой стороны, - ужасная Россия и ее «кровавые молекулы»… Соединенные Штаты уговорили Европу отказаться от российского газа, а теперь ввели новые, неудобные для нее правила. Поступили как дилер с клиентом - мягко подсадили на иглу, а потом вынудили расстаться с последним имуществом ради дозы. Об этом в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Карин-Жан Пьер, говорящая кучерявая ЛГБТ*-головка Белого дома, озвучила новые правила по экспорту из США сжиженного газа: «США приостановят одобрение новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж и намерены отслеживать влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность США и окружающую среду».

Изящно ведь, да? Даже экологическую повесточку привязали, чтобы мало не показалось. Дилер рассказал клиенту о новых правилах, и они будут не совсем такими, как думал клиент. Но покупать-то придется - по любой цене, которую затребуют в США.

И вот прямо сейчас можно вспомнить [канцлера ФРГ] Олафа Шольца у турбины газового компрессора, расследование взрывов «Северных потоков», которое вывело на украинцев, и еще много чего. Можно даже снять прекрасный политический триллер, главной мыслью которого станет непробиваемый идиотизм европейцев.

Но по большому счету так им и надо, ибо предупреждали, и не единожды.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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