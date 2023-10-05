«Политический раскол». Клинтон заявила о росте поддержки Владимира Путина в США

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«Честно говоря, я не понимаю американцев, встающих на сторону [президента РФ Владимира] Путина, однако мы видим это, мы слышим об этом, и нам приходится с этим бороться», - сказала она.

По словам Клинтон, правительство РФ якобы «в восторге» от турбулентности, сотрясающей конгресс США, потому что это чревато прекращением военной поддержки киевского режима со стороны Вашингтона. Также бывший госсекретарь выразила надежду, что несмотря на расхождения, конгрессмены смогут договориться и продолжать финансировать Украину.

«Таким образом, у нас сложился идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», - сказала Клинтон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби заявил, что ВСУ смогут вести контрнаступление еще шесть-восемь недель. Потом погодные условия в зоне СВО изменятся и положение украинских войск ухудшится.