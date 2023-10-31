Один из лучших университетов мира. Практики китайского образования внедрят в Подмосковье

Университет Цинхуа в Пекине — один из лучших в мире вузов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил учебное заведение и изучил систему образования университета, чтобы внедрить лучшие практики в Подмосковье. Об этом — в специальном репортаже «360».

Глава Московской области прибыл в Пекин в составе большой делегации. Во время визита стало известно, что педагоги из КНР поедут преподавать китайский язык в Подмосковье. Воробьеву показали территорию университета Цинхуа, но в большей степени губернатора заинтересовали методики преподавания и система обучения в вузе.

Ранее в Цинхуа была только инженерная направленность, но позже появились все профили - кроме военного отдела и сельского хозяйства.

«Всего 13 профилей высшего образования, в Китае, по крайней мере. Только два из них не входят в Цинхуа», - отметил Воробьев.

Обучение в университете стоит в среднем 300 тысяч рублей в год, при этом существует немало грантов для россиян. Один из студентов признался, что долго не мог привыкнуть к железной дисциплине - никаких поблажек, прогулов и опозданий.

Подмосковье год за годом выводит образование на новый уровень, открывая школы-флагманы. С осени уникальные образовательные кластеры Подмосковья вышли на полную мощность, сообщил Воробьев.