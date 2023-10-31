Политический курс США спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке — Патрушев
США повлияли своими действиями на активизацию конфликта между Израилем и ХАМАС. Белый дом продолжил подогревать этот конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске, сообщил ТАСС.
Он назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке катастрофическим и отметил, что политика США привела к колоссальным жертвам среди мирного населения сектора Газа. По словам Патрушева, Белый дом не помогает урегулировать конфликт, а наоборот - способствует «его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион».
Секретарь Совбеза добавил, что американское правительство по-прежнему ставит своей целью сохранение глобального доминирования.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выступают против прекращения боевых действий в палестинском анклаве. Американская сторона указала на невозможность режима тишины, так как он улучшит положение ХАМАС в секторе Газа.