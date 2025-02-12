Политическая партия в Нидерландах выступила за диалог с Россией

«Мы всегда выступаем за диалог. Наша позиция началась еще не в 2022 году, а раньше», - сказал он.

Ван Мейерен отметил, что «Форум за демократию» уже много лет назад предупреждал, что продвижение инфраструктуры НАТО к государственным границам России - провокационный шаг, способный привести к конфликту.

«Наша точка зрения не изменилась», - добавил политик.

Ранее нидерландский депутат отметил, что Украина не должна вступать в Евросоюз и НАТО, чтобы не провоцировать Россию. По его мнению, лучшим выбором для страны станет нейтральный статус.

МИД Украины заявлял, что страна готова занять место Венгрии в НАТО и Евросоюзе.