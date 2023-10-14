Политбюро ХАМАС назвало невозможной казнь заложников

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Он подчеркнул, что сейчас главная задача - прекратить боевые действия, чтобы отделить заложников от представителей различных группировок, поскольку общее число находящихся в заключении людей очень большое.

«Давайте прекратим войну, и по этому вопросу можно будет обсудить все», - призвал Марзук.

Представитель политического бюро ХАМАС подчеркнул, что не подтверждает угрозу предводителя военного крыла движения, который пообещал транслировать записи казней заложников в прямом эфире, если бомбежка сектора Газа продолжится.

«Это ошибка, мы не можем казнить заложников», - подчеркнул Марзук.

При этом он добавил, что в плену уже скончались четверо израильских солдат, захваченных на пограничном переходе в Эрезе. По его словам, ХАМАС к их гибели непричастен. Военные погибли в результате авиаударов израильской авиации.

Абу Марзук подчеркнул, что не знал всех деталей операции , как и его коллеги по политическому крылу. Но ничего удивительного не увидел.

«Атака не была чем-то таким, что „Кассам“ не мог предпринять пять лет назад. Они были обучены и подготовлены ко всему», - пояснил он.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что движение преследует только одну цель - получить полную независимость Палестины и вернуть домой всех беженцев. По его словам, все попытки налаживания переговоров с Израилем в последние годы были подлинными. Но результата не принесли.

«Мы испробовали все пути и не нашли ни одного мирного, который вывел бы нас из этого болота и освободил от оккупации», - пояснил он.

Горячая фаза конфликта между Израилем и ХАМАС продолжается уже неделю. Все началось с масштабного обстрела и проникновения боевиков из сектора Газа на приграничные территории.

Армия обороны Израиля за первые дни боевых действий освободила занятые палестинцами населенные пункты и начала наносить удары по Газе, откуда продолжают лететь ракеты.

Количество жертв с обеих сторон приблизилось к трем тысячам человек. По оценке Армии обороны Израиля, в плену ХАМАС содержатся более 120 гражданских. Число военнопленных в ведомстве не уточнили.