Полиция засекла стрелявшего в Трампа мужчину за 30 минут до покушения
Американские правоохранители заметили мужчину, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, за полчаса до покушения. Об этом сообщила пенсильванская телестанция WPXI.
«Томас Крукс был замечен правоохранителями на крыше примерно за 30 минут перед тем, как прозвучали выстрелы, ранившие Трампа, еще двух человек в толпе и убившие бывшего шефа пожарной охраны», - говорится в сообщении.
Телестанция отметила, что стрелка обнаружил и сфотографировал один из восьми местных полицейских, направленных на усиление охраны мероприятия. Злоумышленник находился на крыше здания рядом с местом проведения митинга.
По информации других СМИ, очевидцы пытались обратить внимание правоохранителей и агентов Секретной службы на неизвестного мужчину на крыше. После того, как последний несколько раз выстрелил в направлении сцены, где выступал Трамп, стрелка ликвидировали ответным огнем.
Ранее стало известно, что по Трампу стреляли из трех видов оружия , но в ФБР утверждают, что стрелок действовал в одиночку, используя для покушения полуавтоматическую винтовку.