Полиция задержала срубившего «дерево Робин Гуда» подростка

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Упавшее дерево получило всемирную известность после того, как его снял в своем фильме «Робин Гуд: принц воров» режиссер Кевин Костнер.

«Это всемирно известная достопримечательность, и сегодняшние события вызвали значительный шок, печаль и гнев во всем местном сообществе и за его пределами», - заявил представитель полиции Кевин Уоринг.

Администрация национального парка подчеркнула, что дерево рухнуло ночью, и без внешнего вмешательства точно не обошлось.

В полиции заявили, что задержанный пообещал сотрудничать со следствием, но также в выяснении всех обстоятельств могут помочь местные жители, которые могли стать свидетелями происшествия.

В 2016 году благотворительная организация по сохранению лесов в Великобритании The Woodland Trust назвала платан «деревом года» в Англии.

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