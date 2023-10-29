Полиция установит личности всех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы работает видеонаблюдение, поэтому личности всех участников беспорядков установят и привлекут к ответственности, сообщили в ведомстве. Также уголовное наказание ждет и тех, кто подстрекал к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.

Толпа людей проникла в аэропорт Махачкалы. На требование полиции остановиться люди не отреагировали, сейчас в здании работает спецназ. После этого Росавиация временно закрыла аэропорт на прилет и вылет, экстренные меры продляться до нормализации ситуации.

Пассажиры уже приземлившихся рейсов рассказали «360» , что экипаж пока запретил им покидать свои места. Это уже второе обострение в республике за выходные. В минувшую субботу, в Хасавюрте жители пришли к местной гостинице , после слухов о проживающих там израильтянах.