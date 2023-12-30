Полиция Таиланда обнаружила тело утонувшего в море россиянина

По версии правоохранителей, россиянин ночью отплыл далеко от берега и утонул. После его пропажи друзья мужчины обратились в полицию. Спасатели пытались найти исчезнувшего путешественника, но не смогли. Через какое-то время волны прибили тело россиянина к берегам острова.

«Тело было отправлено в больницу Самуи для патологоанатомического исследования», - указали в издании.

В газете добавили, что власти Таиланда уведомят о случившемся посольство России.

Ранее двое российских туристов погибли на севере Индии. Местные жители нашли тела путешественников в горячих источниках в двух километрах от населенного пункта Маникаран. Погибшие имели российское гражданство, их паспорта и телефоны лежали рядом с бассейном. В гостевом доме полиция обнаружила письмо, в котором туристы просили передать их вещи в посольство.