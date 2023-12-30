30 декабря 2023, 18:40

Полиция Таиланда обнаружила тело утонувшего в море россиянина

Unsplash
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Российский турист утонул в море неподалеку от курортного острова Самуи в Таиланде. Тело 33-летнего мужчины обнаружила местная полиция, сообщила газета Bangkok Post.

По версии правоохранителей, россиянин ночью отплыл далеко от берега и утонул. После его пропажи друзья мужчины обратились в полицию. Спасатели пытались найти исчезнувшего путешественника, но не смогли. Через какое-то время волны прибили тело россиянина к берегам острова.

«Тело было отправлено в больницу Самуи для патологоанатомического исследования», - указали в издании.

В газете добавили, что власти Таиланда уведомят о случившемся посольство России.

Ранее двое российских туристов погибли на севере Индии. Местные жители нашли тела путешественников в горячих источниках в двух километрах от населенного пункта Маникаран. Погибшие имели российское гражданство, их паспорта и телефоны лежали рядом с бассейном. В гостевом доме полиция обнаружила письмо, в котором туристы просили передать их вещи в посольство.

Россия Таиланд Полиция
30 декабря 2023, 17:33
«Не могу поверить, что он станет кандидатом». Трамп назвал Байдена мошенником и негодяем
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «негодяем и мошенником» и признался, что не может поверить в то, что он снова намерен баллотироваться на пост. Заявление прозвучало в интервью Breitbart News.

«Он мошенник. Он негодяй. Он плохой парень <…> Парень не может говорить, связать два предложения. <…> Я не могу поверить, что он станет кандидатом», - признался экс-президент США.

Самому Трампу запретили участвовать в праймериз уже в двух американских штатах. Еще 12 штатов собираются ввести аналогичный запрет через судебную систему. Политолог Сергей Марков в беседе с «360» предположил, что до 15 демократических штатов запретят участвовать в выборах Трампу, до 15 республиканских - Байдену, однако «выборы состоятся, на одних победит Трамп, на других - Байден», за чем последует гражданская война, в результате США разрушатся как держава.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
30 декабря 2023, 14:46
Основатель правящей партии в Грузии вернулся в политику
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Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вернулся в политику страны. На съезде партии, состоявшемся 30 декабря, его избрали ее почетным председателем.

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вернулся в политику страны. На съезде партии , состоявшемся 30 декабря, его избрали ее почетным председателем.

«Ровно три года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот по собственной инициативе, как почетный председатель партии, возвращаюсь в политическую жизнь», - обратился он к собравшимся.

Иванишвили напомнил, что пришел в политику «не ради должности», а с верой в то, что это «послужит интересам страны и народа». Уходя, он был уверен, что выполнил свою миссию, но сейчас появились новые задачи. В условиях разрушения оппозиции «растут риски» в правящей партии - без оппозиционных сил она может слишком «расслабиться». Вырастают, по словам Иванишвили, и риски коррупции. Все это привело его к «неудобному решению» вернуться, подытожил он. Политик уточнил, что не станет вмешиваться в управление, а будет лишь консультантом партии.

В 2019 году Бидзина Иванишвили заявлял о важности сотрудничества Грузии с Россией.

Грузия Депутаты
30 декабря 2023, 13:20
«Блокбастер». Снег, град и дождь выпали в Саудовской Аравии
Unsplash
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Саудовскую Аравию накрыли дожди, снег и град. В Сети распространились кадры с затопленными и засыпанными снегом и градинами улицами.

По данным «Известий» , сильнее всего пострадал город Бурайда, население которого составляет почти миллион человек. Улицы буквально превратились в реки, по которым плавают фрагменты льда. Многие жители не решились выходить на улицу. Автомобильное движение в городе практически застопорилось.

«Когда град будет [размером] с апельсин, получится блокбастер», - невесело пошутил пользователь «ВКонтакте».

«Ужас», - вторил ему другой комментатор.

Ранее, 27 декабря, стало известно о мощном шторме с градом и ливнем в Австралии. Погибли не менее девяти человек. Одну из жительниц города Гимпи унесло в канализацию потоком воды. Мужчину в штате Виктория придавило деревом. Около Бакана при наводнении погибла женщина. Еще три человека стали жертвами крушения моторной яхты у Брисбана.

Наводнения Саудовская Аравия
30 декабря 2023, 12:37
Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом
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Президент Владимир Путин не стал поздравлять с Новым годом американского лидера Джо Байдена и руководителей других западных стран. Список тех, кто получил телеграммы от главы государства, опубликовали на сайте Кремля.

В последних числах декабря Путин традиционно поздравляет своих зарубежных коллег с праздником. Однако в их числе нет лидеров Великобритании, Японии, Франции, Германии, США и других крупных недружественных для России стран. Глава государства не отправляет им праздничные послания второй год подряд.

В списке также нет ни одного из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций. Из перечня бывших глав государств и правительств, которых традиционно поздравляет президент РФ, исчезла экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Среди всех европейских лидеров поздравления Путина с Новым годом получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Российский лидер указал на позитивную динамику в отношениях с этими странами.

Владимир Путин Новый год Джо Байден

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