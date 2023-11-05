Полиция сообщила о продолжении переговоров с вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга

В воздушной гавани сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Аэропорт остается закрытым, подтвердили сотрудники правоохранительных органов.

«Переговоры продолжаются», - говорится в заявлении.

Вечером 4 ноября аэропорт Гамбурга закрылся и прекратил воздушное сообщение в связи с «полицейскими мерами». Позже правоохранители рассказали, что проводят крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, по предварительным данным, идет речь об удержании заложников.

По последним данным, в машине у вооруженного мужчины могут находиться дети. Сейчас на месте работают переговорщики. Также сообщалось, что злоумышленник бросил два коктейля Молотова из автомобиля. Пожарные облили самолет водой в целях безопасности.

Похожая история произошла в аэропорту Гамбурга 9 октября. Тогда работу воздушной гавани прекратили из-за возможного теракта на борту прибывшего из Ирана самолета.