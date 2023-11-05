05 ноября 2023, 12:33

Полиция сообщила о продолжении переговоров с вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга

pxhere.com
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Правоохранители продолжают переговоры с вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга. Об этом полиция сообщила в социальной сети Х.

В воздушной гавани сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Аэропорт остается закрытым, подтвердили сотрудники правоохранительных органов.

«Переговоры продолжаются», - говорится в заявлении.

Вечером 4 ноября аэропорт Гамбурга закрылся и прекратил воздушное сообщение в связи с «полицейскими мерами». Позже правоохранители рассказали, что проводят крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, по предварительным данным, идет речь об удержании заложников.

По последним данным, в машине у вооруженного мужчины могут находиться дети. Сейчас на месте работают переговорщики. Также сообщалось, что злоумышленник бросил два коктейля Молотова из автомобиля. Пожарные облили самолет водой в целях безопасности.

Похожая история произошла в аэропорту Гамбурга 9 октября. Тогда работу воздушной гавани прекратили из-за возможного теракта на борту прибывшего из Ирана самолета.

Германия Преступления Полиция
05 ноября 2023, 13:47
Кремль назвал условия для встречи президентов России и США
РИА «Новости»
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Чтобы встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялась, нужно соблюсти определенные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Сворачивание отношений двух стран произошло по инициативе американцев. Лидер Соединенных Штатов должен в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную, заявил официальный представитель Кремля.

«И тогда будут вызревать условия для такой встречи», - добавил Песков.

Он подчеркнул, что общение президентов США и России может произойти при обоюдном желании. Путин неоднократно заявлял о готовности к любым контактам, заключил пресс-секретарь президента.

До этого Песков сообщил, что российско-американские отношения находятся на нуле. Однако в дальнейшем России и США придется возобновить диалог, так как от этих стран зависит мировая и стратегическая стабильность.

США Кремль Россия
05 ноября 2023, 13:44
«Беспрецедентный терроризм». ХАМАС ответил на слова израильского министра о ядерном ударе по сектору Газа
РИА «Новости»
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Слова министра наследия Израиля Амихая Элияху о возможности удара по сектору Газа отражают террористический настрой правительства еврейского государства. Об этом сообщил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

«Заявления <…> отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», - процитировало его РИА «Новости».

По мнению Касема, израильская сторона позволяет себе подобные высказывания из-за полной поддержки ее действий Соединенными Штатами.

Министр от партии «Еврейская сила» на вопрос журналистов, нужно ли, по его мнению, сбросить ядерную бомбу на сектор Газа, ответил, что «это одна из возможностей». После этого Элияху сделал еще несколько громких заявлений о судьбе заложников и «отсутствии невиновных» в палестинском анклаве. Позже министру пришлось оправдываться и объяснять, что слова о ядерном ударе были метафорой.

Впрочем, это не помогло - премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от заседаний кабмина на неопределенный срок. Нетаньяху заверил, что возможность ядерного удара не рассматривается.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 13:28
«Едва ли бы мог ошибаться сильнее». Главу Пентагона осадили за слова о российских военных
РИА «Новости»
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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор осадил министра обороны США Ллойда Остина после его слов о том, что Вооруженные силы России якобы ослаблены. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Макгрегор заметил, что Остину следует подумать о выживании собственной страны.

«Остин едва ли бы мог ошибаться еще сильнее. <…> Наши ресурсы и возможности не бесконечны, и нам не следует транжирить их без необходимости», - заявил экс-советник.

Соединенным Штатам стоило бы задуматься о собственной мощи и благополучии, напомнил Макгрегор.

Ранее республиканцы в США поспорили из-за нацбезопасности и Украины. Одни выступают за финансирование ВСУ, другие - категорически против. Вопросы вызвали и действия сенатора Томми Табервилля, который месяцами блокировал утверждения кандидатов на важные военные должности.

Украина в свою очередь очень боится останется «за бортом». Страна с тревогой ждет решение конгресса США по очередному пакету финансовой помощи.

США Россия Украина
05 ноября 2023, 13:14
Председатель Конституционного суда раскритиковал идею о железном занавесе
РИА «Новости»
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Россия не нуждается в выстраивании нового железного занавеса, потому что он нанесет вред стране. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на выставке-форуме «Россия», сообщил ТАСС.

Государство должно контактировать с другими странами, потенциальное закрытие привело бы к большим рискам и упадку, отметил он.

«Мы тоже это видим на одном из флангов - давайте полностью закроемся, нужно сплошное отсечение глухой стеной, то есть новый железный занавес. Очевидно, это не нужно, да это и не удастся сделать, вообще говоря», - указал Зорькин.

По его мнению, Россия найдет баланс между двумя крайностями, не замыкаясь полностью на себе и не став «абсолютно открытым пространством». Председатель КС также обратил внимание на вред политического радикализма и призвал сохранить достижения страны в сфере правопорядка.

«Что же, мы будем опять решать вопрос, куда двинуться, совсем вправо или совсем влево? Это напоминает ловушку смертельного маятника», - добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на попытки Евросоюза создать железный занавес вокруг себя. По его словам, объединение потеряет 21 миллиард евро из-за ограничений на въезд для россиян.

Россия Евросоюз Экономика Выставка-форум «Россия»

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