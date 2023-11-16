16 ноября 2023, 10:58

Полиция сообщила о 7 раненых при теракте на КПП под Иерусалимом

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На контрольно-пропускном пункте вблизи Иерусалима произошел теракт. Полиция Израиля сообщили, что семь человек получили ранения.

Израиль
16 ноября 2023, 10:18
Россия указала на угрозу полного разрыва диалога с США
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Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе, диалог между странами может полностью разорваться в любой момент. На это указал МИД России в публикации по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений двух стран.

Дипломаты отметили, что американская сторона «сделала ставку» на сдерживание РФ и Китая, чтобы навязать другим государствам свой миропорядок. Кризис российско-американских отношений спровоцировали действия США, добавили в ведомстве.

«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения - прим. ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», - указали в МИД.

Сотрудники дипломатического ведомства предупредили, что шаги американского руководства по раскручиванию «маховика эскалации» могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее представитель МИД Мария Захарова указала на заинтересованность США в проведении закулисных переговоров на саммите АТЭС. По ее словам, американское руководство до этого препятствовало диалогу с Россией.

США Россия МИД РФ
16 ноября 2023, 10:03
Израиль оставит «мощные силы» в секторе Газа
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Израиль вынужден оставить «мощные силы» в секторе Газа. Страна не может допустить вакуума в анклаве, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью газете Financial Times.

Он задался вопросом о том, кто придет к власти в Газе, если Армия обороны Израиля отступит. Герцог предположил, что Соединенные Штаты и соседи еврейского государства в регионе могут принять некоторое участие в управлении анклавом после окончания конфликта.

«Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум. Нам нужно подумать о том, каким будет механизм [управления в секторе Газа], есть много идей, которые витают в воздухе», - сказал Герцог.

Он добавил, что ЦАХАЛ придется оставить «мощные силы» в Газе. Это необходимо для предотвращения повторного образования ХАМАС, пояснил президент Израиля. Никто не захочет снова превратить анклав в базу террористов, резюмировал он.

Ицхак Герцог заверил также, что Армия обороны Израиля действует осторожно при операциях в больницах Газы. По его словам, израильские военные стараются защитить мирное население анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 09:56
Израильские военные нанесли удар по месту встреч руководства ХАМАС
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Израильская армия ударила по зданию, в котором находился штаб для встреч руководителей палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Резиденция, которую атаковали войска, принадлежала главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. По информации ЦАХАЛ, в здании лидеры палестинского движения договаривались о терактах против Израиля.

«Резиденция Исмаила Хании, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры, подверглась удару», - отметили в пресс-службе.

Израильская армия захватила лагерь Шати, в котором, по ее информации, находились схроны военно-морских сил ХАМАС с оружием, взрывными устройствами и водолазным снаряжением. ЦАХАЛ также заявил, что обнаружил пояса со взрывчаткой, РПГ, противотанковые ракеты, документы и оборудования для связи.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что войска соблюдают осторожность при военных операциях у больниц в секторе Газа. По его словам, израильское руководство стремится избежать жертв среди мирного населения палестинского анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 09:47
Си Цзиньпин предсказал отношениям с США «светлое будущее» при условии взаимоуважения
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Власти Китая готовы наладить сотрудничество с США при условии взаимного уважения. Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Сан-Франциско заявил, что у китайско-американских отношений светлое будущее. Об этом сообщили «Известия».

«Китай готов быть партнером и другом США. <…> Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», - сказал он.

Си Цзиньпин призвал отменить односторонние санкции, инвестиционные проверки и экспортные ограничения, прекратить подавлять развитие науки и техники. Он заявил, что в отношениях с США китайская сторона руководствуется принципами мирного сосуществования, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Политик призвал не рассматривать друг друга как конкурентов и источник угрозы, ведь такой подход приведет к ошибочным действиям.

Переговоры Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом прошли в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. Они обсудили региональные проблемы и международные конфликты. После встречи лидер США назвал председателя КНР диктатором.

США Дипломатия Международные отношения Китай

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