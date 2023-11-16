Полиция сообщила о 7 раненых при теракте на КПП под Иерусалимом
На контрольно-пропускном пункте вблизи Иерусалима произошел теракт. Полиция Израиля сообщили, что семь человек получили ранения.
Дипломаты отметили, что американская сторона «сделала ставку» на сдерживание РФ и Китая, чтобы навязать другим государствам свой миропорядок. Кризис российско-американских отношений спровоцировали действия США, добавили в ведомстве.
«По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения - прим. ред.) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент», - указали в МИД.
Сотрудники дипломатического ведомства предупредили, что шаги американского руководства по раскручиванию «маховика эскалации» могут привести к катастрофическим последствиям.
Ранее представитель МИД Мария Захарова указала на заинтересованность США в проведении закулисных переговоров на саммите АТЭС. По ее словам, американское руководство до этого препятствовало диалогу с Россией.
Он задался вопросом о том, кто придет к власти в Газе, если Армия обороны Израиля отступит. Герцог предположил, что Соединенные Штаты и соседи еврейского государства в регионе могут принять некоторое участие в управлении анклавом после окончания конфликта.
«Если мы отступим, то кто возьмет на себя управление? Мы не можем оставить вакуум. Нам нужно подумать о том, каким будет механизм [управления в секторе Газа], есть много идей, которые витают в воздухе», - сказал Герцог.
Он добавил, что ЦАХАЛ придется оставить «мощные силы» в Газе. Это необходимо для предотвращения повторного образования ХАМАС, пояснил президент Израиля. Никто не захочет снова превратить анклав в базу террористов, резюмировал он.
Ицхак Герцог заверил также, что Армия обороны Израиля действует осторожно при операциях в больницах Газы. По его словам, израильские военные стараются защитить мирное население анклава.
Резиденция, которую атаковали войска, принадлежала главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. По информации ЦАХАЛ, в здании лидеры палестинского движения договаривались о терактах против Израиля.
«Резиденция Исмаила Хании, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры, подверглась удару», - отметили в пресс-службе.
Израильская армия захватила лагерь Шати, в котором, по ее информации, находились схроны военно-морских сил ХАМАС с оружием, взрывными устройствами и водолазным снаряжением. ЦАХАЛ также заявил, что обнаружил пояса со взрывчаткой, РПГ, противотанковые ракеты, документы и оборудования для связи.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что войска соблюдают осторожность при военных операциях у больниц в секторе Газа. По его словам, израильское руководство стремится избежать жертв среди мирного населения палестинского анклава.
«Китай готов быть партнером и другом США. <…> Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», - сказал он.
Си Цзиньпин призвал отменить односторонние санкции, инвестиционные проверки и экспортные ограничения, прекратить подавлять развитие науки и техники. Он заявил, что в отношениях с США китайская сторона руководствуется принципами мирного сосуществования, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Политик призвал не рассматривать друг друга как конкурентов и источник угрозы, ведь такой подход приведет к ошибочным действиям.
Переговоры Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом прошли в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. Они обсудили региональные проблемы и международные конфликты. После встречи лидер США назвал председателя КНР диктатором.