Полиция раскрыла жестокое убийство З0‐летней давности на Бейкер-стрит

В августе 1994 года Неизвестный нанес более 140 ножевых ранений проститутке Марине Коппель в ее съемной квартире. У следователей были улики в виде волоса на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но тогда еще не было необходимых технологий для анализа ДНК.

Эксперты провели исследования в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, во время убийства ему был 21 год. Ему предъявили обвинение в 2023 году.

Установлено, что во время нападения обвиняемый заставил погибшую назвать свой пин-код, после этого он снял все деньги с ее банковской карты. На суде Патель не признавал факт убийства. Присяжные признали его виновным.

Также в Карелии спустя 26 лет установили причастность 14-летнего подростка к убийству, писал RT.

От его рук погибла женщина.