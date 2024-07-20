Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш

Читайте нас в:

«В Дакке полиция Бангладеш открыла огонь по протестующим, в результате стрельбы пострадал один человек», - отметили журналисты.

Из-за напряженной обстановки в стране действует комендантский час. Для подержания порядка на улицы городов вывели регулярную армию. Протесты против квот на государственные должности продолжаются на протяжении нескольких недель. Основные каналы перестали выходить в эфир, жителям отключили мобильный интернет.

Митингующие требуют изменения системы, согласно которой 30% всех государственных должностей автоматически получают родные ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года.

Днем ранее более 30 человек погибли во время студенческих протестов в Бангладеш.