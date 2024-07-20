20 июля 2024, 18:36

Полиция открыла огонь по протестующим в Бангладеш

Global Look Press
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Полицейские в Бангладеш применили боевое оружие против участников демонстрации, которые протестовали против создания системы квот на государственные должности. Об этом сообщило AFP.

«В Дакке полиция Бангладеш открыла огонь по протестующим, в результате стрельбы пострадал один человек», - отметили журналисты.

Из-за напряженной обстановки в стране действует комендантский час. Для подержания порядка на улицы городов вывели регулярную армию. Протесты против квот на государственные должности продолжаются на протяжении нескольких недель. Основные каналы перестали выходить в эфир, жителям отключили мобильный интернет.

Митингующие требуют изменения системы, согласно которой 30% всех государственных должностей автоматически получают родные ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года.

Днем ранее более 30 человек погибли во время студенческих протестов в Бангладеш.

Протесты
20 июля 2024, 18:09
Соратник Трампа отбирал послов по их отношению к гендерно нейтральным туалетам
Unsplash
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Ставший кандидатом на пост вице-президента США сенатор Джей Ди Вэнс сорвал назначение десятков послов в страны Африки и Ближнего Востока, заставляя их заполнять анкеты, касающиеся прав меньшинств. В распоряжении газеты The Washington Post оказался документ с вопросами, на которые приходилось отвечать дипломатам.

Среди интересующих Вэнса тем были следующие: намерены ли будущие послы добиваться увеличения «гендерно нейтральных туалетов» в американских дипмиссиях, а также уделять внимание вопросам «гендерного перехода» в других странах и поднимать флаги ЛГБТ* во время проведения прайдов.

Сенатор объяснял, что многие страны, в отношениях с которыми США заинтересованы, придерживаются традиционных ценностей и там сильное влияние оказывает религия. Поэтому представляющие интересы американцев не должны продвигать подобную повестку, если она противоречит взглядам местных жителей и властей.

По данным журналистов, тест Вэнса не прошли более 30 человек. Поэтому Госдепартамент вынужденно закрыл вакансии послов чиновниками более низкого уровня.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил Джея Ди Вэнса своим вице-президентом , с которым пойдет на предстоящие выборы в ноябре. По данным СМИ, на этот же пост претендовали сенатор от Флориды Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. На президентских выборах в США избиратели сразу голосуют за будущего лидера страны и его заместителя.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское международное движение.

США Госдеп США Международные отношения
20 июля 2024, 17:17
Названо количество ядерных боеголовок в арсеналах США
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Стратегические силы США располагают 3748 ядерными боеголовками. Такие данные впервые за два года раскрыло Национальное агентство по ядерной безопасности страны (NNSA).

В ведомстве подчеркнули, что в рамках программы по разоружению за 19 лет демонтировали 12 088 боеголовок, еще две тысячи находятся на демонтаже. Общий объем тактического ядерного вооружения США с 1991 года сократился более чем на 90%.

«Прозрачность ядерных арсеналов государств важна для усиления реализации пунктов Договора о нераспространении ядерного оружия», - заявили в агентстве.

В последний раз NNSA публиковало открытые данные в октябре 2021 года. Тогда ведомство отчиталось о наличии 3750 ядерных боеголовок в арсенале страны, в который входят межконтинентальные баллистические ракеты, а также носители ядерного оружия, расположенные на подводных лодках.

В начале июня заместитель главы Госдепартамента США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер объявила о размещении американских ядерных ракет на территории европейских стран. По ее словам, такой шаг не даст странам Евросоюза разработать собственные вооружения, что предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Ядерное оружие США Ракеты
20 июля 2024, 15:58
Власти Киргизии раскритиковали Канделаки за высказывание о России
РИА «Новости»
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Известную телеведущую Тину Канделаки раскритиковали в Киргизии в связи с высказыванием о русофобии из-за сноса музея боевой славы имени генерала Панфилова. Об этом сообщил «Интерфакс».

Власти азиатской республики призвали медийных людей не провоцировать ухудшение отношений между двумя странами.

«Высказывания отдельных публичных персон, которые могут внести разлад в отношения России и Киргизии, являются неприемлемыми. Они противоречат духу уважения и взаимопонимания, который лежит в основе наших отношений», - отметил глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.

Он уточнил, что в здании музея обнаружили трещины, протечки и следы пожара, а также зафиксировали несоответствие сейсмическим нормам. Из-за этого дальнейшее использования здания было опасным, а реставрация - невозможной.

Глава пресс-службы напомнил, что русская культура в Киргизии является неотъемлемой частью жизни и истории населения. Поэтому высказывания о русофобии лишь играют на руку тем, кто стремится подорвать союзничество и стратегическое партнерство стран.

Ранее Киргизия поддержала усилия России по обеспечению национальной безопасности.

Киргизия Международные отношения Россия
20 июля 2024, 15:01
МИД России предупредил Норвегию из-за милитаризации севера страны
РИА «Новости»
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Милитаризация северных регионов Норвегии не усилит безопасность, а лишь приведет к дополнительной эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«В лучших традициях западных политтехнологов это предложение уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных недостаточной безопасностью жителей региона из-за отсутствия союзников», - сказала дипломат.

Захарова отметили, что милитаризация севера Норвегии не приведет к повышению его безопасности, а лишь принесет противоположенный эффект, создав новую точку эскалации.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия ничем не угрожает Норвегии.

«Уверены, что жители 80 лет назад освобожденного Красной армией приграничного Восточного Финмарка осознают это, как никто другой», - добавила Захарова.

Ранее глава МИД Норвегии Барт Эйде заявил, что Украина имеет право наносить удары по России.

Норвегия Россия

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