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По информации издания, задержанный запрашивал в Норвегии убежище. Спустя несколько часов после беседы в Киркенесе с журналистом мужчина заявил о желании вернуться в Россию и попытался покинуть страну. Сотрудники норвежской полиции остановили россиянина и задержали его для выяснения всех обстоятельств.

«Мы можем подтвердить, что мужчина задержан. Задержание не было драматичным», - отметил руководитель полицейского округа Финнмарк Мартин Марум.

Гражданину России предъявят обвинения в нарушении правил пересечения границы, указало норвежское издание.

Ранее несколько латвийских военных совершили незаконное пересечение границы Белоруссии. Их передвижение на два метра на территорию страны зафиксировала камера. Вооруженные силовики прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию.