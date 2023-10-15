Полиция не нашла признаков минирования в Версале и Лувре

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«То, что произошло в Версальском дворце, в Лувре или на Лионском вокзале, - каждый раз мы отправляем на места саперов, эвакуируем граждан. Я могу заверить, что в отношении этих трех объектов, которые закрыли после эвакуации, не было никакой реальной угрозы», - сказал он.

Чиновник напомнил, что в последнее время во Франции резко увеличилось число поступающих анонимных угроз как по почте, так и по телефону, в адрес различных учреждений, включая школы. Полиция проверяет все сообщения, а также ищет тех, кто их рассылает, добавил Дарманен.

Ранее Версальский дворец и территорию вокруг замка эвакуировали из-за угрозы взрыва. Позже музей Лувра временно закрыли после поступления аналогичных угроз.