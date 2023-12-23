Полиция начала проверку аэропорта Праги после сообщения о бомбах
Проверку по поиску заложенных взрывных устройств начали сотрудники полиции Праги в аэропорту имени Вацлава Гавела. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Пассажиров аэропорта попросили не поддаваться панике, набраться терпения и следовать всем инструкторам сотрудников полиции.
В пресс-службе подчеркнули, что эвакуацию аэропорта не проводили, но усилили меры безопасности. Сейчас правоохранители устанавливают личность звонившего. Для этого привлекли отдел по борьбе с телефонным мошенничеством. Обыски аэропорта проводят саперы и кинологи.
Сообщение о пяти заложенных устройствах оставил говоривший по-английски мужчина.