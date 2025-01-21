Полиция Казахстана начала расследование из-за песни, оскорбляющей русских

Речь в деле идет о песне «Йоу, орыстар» (в переводе с казахского - «Йоу, русские» - прим. ред.). В ней используется нецензурная лексика и шовинистские высказывания против русских. Блогер разместил песню на своей странице в социальной сети, при этом он не является автором композиции.

«Возбуждение дела не связано с так называемыми сатирическими публикациями. Причина заключается в другом - он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса», - пояснили в департаменте полиции.

Полиция устанавливает личность автора песни. За разжигание социальной, расовой и религиозной розни в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Богословы в Казахстане признали, что квадробинг противоречит нормам ислама. Аят из Корана говорит, что Аллах создал «человека в наилучшем образе», поэтому уподобление человека животному считается недопустимым унижением.