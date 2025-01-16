Полиция Италии заставила экоактивисток снять нижнее белье и приседать

«Они попросили меня раздеться, снять нижнее белье и сделать три приседания, „для проверки“, как они говорят», - рассказала одна из женщин.

По ее словам, подобное лечение предназначалось только для женщин, а не для мужчин. Такому унизительному обращению подверглись семеро активисток.

Всего в главное управление полиции Брешии доставили 22 человека, задержанных во время акции протеста у завода итальянской аэрокосмической и оборонной компании Leonardo.

Протестующих продержали под стражей около семи часов до того, как им предъявили обвинения в подстрекательстве к мятежу и несогласованной демонстрации.

По словам адвоката активисток Гилберто Пагани, семь женщин планируют подать жалобу в ближайшие дни.

Сначала полиция Брешии опровергла обвинения, но затем заявила, что во время личного досмотра, проведенного женщинами-полицейскими в отношении женщин-активисток, их попросили «наклониться и осмотреть свои ноги на предмет наличия опасных предметов». Правоохранители добавили, что рабочие процедуры были соблюдены, достоинство людей не умалялось.

Главу МВД Италии уже призвали провести расследование в отношении действий полиции Брешиа.

Ранее активистка движения Femen попыталась украсть фигурку Христа из рождественского вертепа в Ватикане.