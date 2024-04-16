Полиция Грузии задержала на митинге 14 противников закона об иноагентах

Протестующие против закона об иноагентах собрались перед зданием парламента. Полиция неоднократно призывала митингующих к порядку и грозила применением спецсредств в случае неповиновения.

«Участники проигнорировали эти требования, нарушили общественный порядок, сопротивлялись правоохранителям и оскорбляли их», - сказано в заявлении министерства.

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в первом чтении в марте, после чего в стране начались массовые акции протестов. Законопроект отозвали из парламента по решению властей.

Экс-президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Он призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии»