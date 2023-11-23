Полиция Германии начала обыски по делу о планируемом госперевороте
В Германии полицейские начали обыски по делу о планируемом государственном перевороте. Обвинения уже предъявили 20 подозреваемым, сообщил местное издание Der Spiegel.
«В ходе расследования Мюнхенская прокуратура выявила многочисленных подозреваемых членов преступной ассоциации. В настоящее время обыскивают в общей сложности 20 человек», - указали в журнале.
Обыски начали в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии.
Известно, что правоохранители наблюдали за некоторыми Telegram-каналами, в которых предлагали помощь «предполагаемым жертвам государства».
Также немецкие полицейские утром в четверг, 23 ноября, провели обыски на 15 объектах в четырех федеральных землях по делу о связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Внимание правоохранителей привлекли две организации, которые поддерживают палестинских радикалов, в том числе в израильских тюрьмах.