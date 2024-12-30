30 декабря 2024, 10:49

Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2

Global Look Press
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Финские полицейские обнаружили след от якоря на месте повреждения телекоммуникационного кабеля EstLink 2 на дне Финского залива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Нам удалось с помощью подводных работ обнаружить на морском дне волочащийся след от начала и до конца. Его протяженность - десятки километров», - отметил руководитель расследования Сами Пайла.

Он отметил, что силовикам пока не удалось точно обнаружить место, где якорь мог оборваться. Местные правоохранители уточняют обстоятельства происшествия, на месте ЧП и борту задержанного танкера Eagle S идут следственные действия, также допрашиваются члены экипажа.

Полиция Финляндии ранее задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению в якобы повреждении подводного кабеля EstLink 2. Следователи считают, что судно якобы является частью теневого флота России, оно направлялось из Санкт-Петербурга в Египет.

Финляндия Полиция
30 декабря 2024, 09:51
Медведев посоветовал Трампу и Маску купить Гренландию, Канаду и Британию
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск могут просто купить Панамский канал, Великобританию, Канаду и Гренландию, сделав их своей частной собственностью. Об этом в социальной сети X написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик задался вопросом, зачем США возвращать себе Панамский канал, а также включать в состав страны Британию, Гренландию и Канаду.

«Есть цивилизованный способ: пусть их просто в частную собственность приобретут Дональд Трамп и Илон Маск», - отметил Медведев.

Ранее Трамп предложил рассмотреть вероятность включения Канады в состав США на правах 51-го штата. Избранный американский президент отмечал, что благодаря этому шагу расходы канадцев значительно сократятся. При этом премьер-министра Канады Джастина Трюдо он назвал «губернатором».

США Дмитрий Медведев Канада Дональд Трамп Гренландия
30 декабря 2024, 08:01
День траура назначали в США после смерти Картера
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года в стране днем национального траура в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Объявляю 9 января 2025 года днем национального траура во всех штатах США», - говорится в указе Байдена.

Президент призвал граждан США отдать дань памяти скончавшегося экс-президента. Кроме того, на государственных учреждениях на территории страны и за ее пределами приспустят флаги. Такая же мера затронет дипломатические представительства и военные базы, на срок до 30 дней.

О смерти 39-го президента США Картера на 101-м году жизни стало известно днем ранее, он был главой Белого дома с 1977 по 1981 годы.

В последние годы жизни Картер боролся со злокачественной опухолью. Болезнь поразила его мозг и печень.

США
30 декабря 2024, 07:40
Придется раскошелиться: Греции назвали последствия отказа от российского газа
РИА «Новости»
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Власти Греции должны быть готовы «раскошелиться» в случае отказа от газа из России по политическим соображениям. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Афинах Андрей Маслов.

По его словам, правительство республики регулярно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа.

«Насколько возможно это, судить не берусь. Греция пыталась заменить поставки из России более дорогостоящим СПГ из других стран, однако все это обернулось ростом цен на топливо. Греческие граждане вынуждены оплачивать непомерные счета за электричество и газ», - сказал Маслов.

Посол не исключил, что к 2027 году Греция все же прекратит закупать газ у России.

«Правда, вопрос - зачем? Будет ли греческая сторона ради неких политических соображений готова настолько раскошеливаться», - заключил он.

Ранее стало известно, сколько Греция потеряла из-за оттока российских туристов.

Газ Греция Россия
30 декабря 2024, 05:45
Надежда тает с каждой минутой. Трехлетняя девочка неделю ждет спасателей в колодце в Индии
Unsplash
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Трехлетняя девочка провалилась в скважину в Индии. Спасатели пытаются помочь ей уже около недели, сообщила газета The Times of India.

Глубина скважины составляет 200 метров. Девочка Четна держится на выступе на 45-метровой отметке.

«Прошло шесть дней… Моя дочь голодна и хочет пить. Пожалуйста, вытащите мою дочь как можно скорее. Надежда на выживание малышки тает с каждой минутой», - привело издание слова матери девочки Дхоли Деви.

Спасатели пытаются добраться до Четны через параллельный тоннель, его бурят вручную. Операция продолжается уже 110 часов. Девочка не подавала голос последние два дня.

Всего две недели назад пятилетний мальчик упал в скважину в том же районе. Власти провели спасательную операцию длиной 55 часов, однако спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге нашли семилетнюю девочку , пропавшую в Финском заливе. Она сама доплыла до берега.

Спасатели Дети Индия

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