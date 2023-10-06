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«Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в таллинском районе Мустамяэ звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России», - указало издание.

Авторы публикации пояснили, что в Эстонии публичное прослушивание российского гимна воспринимают как «демонстрацию символики, связанной с актом агрессии». В нынешней ситуации это можно трактовать как поддержку спецоперации на Украине, отметили в Delfi.

Ранее корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов сообщил, что эстонская полиция заставила автомобилистов снять со стекол машин стикеры «Я русский». Водители приклеили их для участия во флешмобе.