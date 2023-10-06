Полиция Эстонии возбудила дело из-за прослушивания гимна России — СМИ
Таллинская полиция возбудила административное дело против двух мужчин, слушавших гимн России во дворе. Об этом сообщил сайт Delfi.
«Административное дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые вынесли во двор многоквартирного дома в таллинском районе Мустамяэ звуковую колонку и на полную громкость включили гимн России», - указало издание.
Авторы публикации пояснили, что в Эстонии публичное прослушивание российского гимна воспринимают как «демонстрацию символики, связанной с актом агрессии». В нынешней ситуации это можно трактовать как поддержку спецоперации на Украине, отметили в Delfi.
Ранее корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов сообщил, что эстонская полиция заставила автомобилистов снять со стекол машин стикеры «Я русский». Водители приклеили их для участия во флешмобе.