Полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство в Кито

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Арест политика подтвердило руководство Эквадора. Администрация президента Даниэля Нобоа заявила, что Гласа приговорили к тюремному заключению и передали «в распоряжение компетентных властей», так как предложение Мексики о предоставлении ему убежища было незаконным.

В издании указали, что задержанный занимал должность вице-президента Эквадора при правительстве Рафаэля Корреа в период с 2013 по 2017 годы.

Во время силового захвата посольства пострадали дипломаты. После штурма диппредставительства лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил приостановить дипотношения с Эквадором.

По его словам, Глас запрашивал у мексиканской стороны убежище. Своим вторжением на территорию посольства эквадорские власти посягнули на суверенитет Мексики и нарушили международное право, добавил Обрадор.