10 января 2024, 01:34

Полиция Эквадора освободила захваченных бандитами сотрудников телеканала

Unsplash
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Полиция Эквадора освободила большую часть взятых бандитами в заложники сотрудников телеканала TC Televisión. Об этом сообщил в соцсети X представитель президента латиноамериканской страны Роберто Исуриета Канова.

Полиция Эквадора освободила большую часть взятых бандитами в заложники сотрудников телеканала TC Televisión. Об этом сообщил в соцсети X представитель президента латиноамериканской страны Роберто Исуриета Канова.

Канова подчеркнул, что часть сотрудников остается в захваченной ранее студии телеканала в городе Гуаякиле, однако прибывший на место спецназ зачищает здание. Представитель президента подчеркнул, что главным приоритетом правоохранителей остается безопасность заложников, информации о жертвах и пострадавших нет.

Пресс-служба полиции Эквадора сообщила о задержании нападавших. Полицейские собрали вещественные доказательства, которые будут использоваться для расследования.

Группа из шестерых бандитов в масках вломилась в студию TC Televisión с оружием и вышла в прямой эфир. Они заминировали ресепшн и размахивали дымовыми шашками.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» , приказав армии нейтрализовать преступные группировки и защищать инфраструктурные объекты: столкновения идут на улицах, вооруженные люди пытаются проникнуть в здания университетов.

Ситуация в стране обострилась после побега из заключения главаря преступной группировки по прозвищу Фито. Его поступок спровоцировал бунты в тюрьмах, которые перекинулись на улицы.

Задержания Полиция Телевидение
10 января 2024, 02:20
Экс-главу МВД Польши задержали прямо перед разговором с президентом
Pixabay
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Полиция задержала экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце, сообщило Polskie Radio. Их обвинили в превышении полномочий.

Каминьский и Вонсик прибыли во дворец, где состоялась церемония назначения советников, по личному приглашению президента Анджея Дуды. Глава страны хотел с ними поговорить, но отвлекся на диалог с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской: во время его отсутствия полицейские задержали экс-министра.

Суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы. По версии обвинения, они превысили свои полномочия, когда руководили Центральным антикоррупционным бюро: во время их срока в стране произошел крупный «земельный скандал», связанный со взятками.

Экс-глава МВД считает дело против себя политически мотивированным и связанным со сменой власти: Каминьский заявил о давнем конфликте с новым премьером Дональдом Туском. В президентской канцелярии наказание также назвали незаконным. По словам Каминьского, президент Дуда пытается помочь ему избежать несправедливого наказания.

Ранее польских политиков обвинили в госизмене за отправку оружия на Украину.

Суд Польша
10 января 2024, 00:57
Президент Эквадора объявил режим вооруженного конфликта в стране
Freepik
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Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «Внутреннего вооруженного конфликта» и приказал военным «нейтрализовать» преступные организации, в которых состоят десятки тысяч участников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на указ главы государства.

«Признать наличие внутреннего вооруженного конфликта <…> Приказать вооруженным силам провести военные операции в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок, указанных в статье 4 настоящего Указа», - приказал Нобоа.

Ранее вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión в эквадорском городе Гуаякиле. Они взяли в заложники сотрудников канала в прямом эфире.

Также захватившая телеканал банда опубликовала видео с пленными журналистами. Кадры разместил Telegram-канал Mash. На них ведущий аналитического шоу Después de el noticiero Хорхе Эстевес попросил президента страны связаться с полицейскими и спасти его вместе с коллегами.

Позже стало известно, что полицейские освободили журналистов и задержали подозреваемых в происшествии.

Как отметили в Telegram-канале, похожая ситуация произошла в университете Гуаякиля. Участники преступных банд пытаются пленить преподавателей и студентов. Люди прячутся в аудиториях.

Оружие Телевидение
10 января 2024, 00:39
Американцы указали на некомпетентность окружения Байдена в скандале с Остином
РИА «Новости»
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Скандал с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина показал некомпетентность ближайшего окружения президента США Джо Байдена. Такое мнение выразили опрошенные РИА «Новости» американские эксперты.

Министр обороны Соединенных Штатов попал в больницу 1 января из-за осложнения после медицинской процедуры. Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о случившемся. Глава ведомства в свою очередь признал, что мог бы лучше информировать общество о проблемах со здоровьем.

Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что скандал с госпитализацией шефа Пентагона говорит о некомпетентности администрации американского лидера.

«Недостаток компетентности <…>, насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена», - подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен счел ситуацию неловкой, но интересной. Бывший дипломат Час Фриман также выразил мнение, что случившееся говорит о некомпетентности Министерства обороны и самого шефа Пентагона.

Высокопоставленные американские чиновники заверили, что Байден не собирается увольнять Остина за сокрытие новостей об экстренной госпитализации. Президент также не принял бы отставку, если бы шеф Пентагона ее подал.

США Пентагон Отставки
10 января 2024, 00:32
У шефа Пентагона обнаружили рак простаты
РИА «Новости»
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У главы Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Об этом телеканалу CNN сообщили в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где министр проходит лечение.

Врачи признались, что свой диагноз Остин узнал в начале декабря, однако скрыл его от публики.В конце месяца, 22 декабря, главе Пентагона провели простатэктомию, после чего он смог быстро восстановиться и вернулся на рабочее место.

Осложнения начались у Остина в первый день нового года: министр пожаловался на тошноту и сильные боли в животе и ноге. Медики выявили у него инфекцию мочевыводящих путей, из-за чего шефу Пентагона потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии.

Несмотря на инфекцию, врачи Остина дали ему «отличный прогноз». Рак удалось диагностировать на раннем этапе, что значительно повышает вероятность успешного лечения.

Остин несколько дней скрывал свое состояние не только от общественности, но и от Белого дома. Поведение главы Пентагона вызвало критику среди американских чиновников и парламентариев, однако президент Джо Байден отказался его увольнять.

США Пентагон Рак

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