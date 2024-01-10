Полиция Эквадора освободила захваченных бандитами сотрудников телеканала

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Полиция Эквадора освободила большую часть взятых бандитами в заложники сотрудников телеканала TC Televisión. Об этом сообщил в соцсети X представитель президента латиноамериканской страны Роберто Исуриета Канова.

Канова подчеркнул, что часть сотрудников остается в захваченной ранее студии телеканала в городе Гуаякиле, однако прибывший на место спецназ зачищает здание. Представитель президента подчеркнул, что главным приоритетом правоохранителей остается безопасность заложников, информации о жертвах и пострадавших нет.

Пресс-служба полиции Эквадора сообщила о задержании нападавших. Полицейские собрали вещественные доказательства, которые будут использоваться для расследования.

Группа из шестерых бандитов в масках вломилась в студию TC Televisión с оружием и вышла в прямой эфир. Они заминировали ресепшн и размахивали дымовыми шашками.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» , приказав армии нейтрализовать преступные группировки и защищать инфраструктурные объекты: столкновения идут на улицах, вооруженные люди пытаются проникнуть в здания университетов.

Ситуация в стране обострилась после побега из заключения главаря преступной группировки по прозвищу Фито. Его поступок спровоцировал бунты в тюрьмах, которые перекинулись на улицы.