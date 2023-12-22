Полиция Чехии уточнила количество погибших при стрельбе в университете Праги

Глава МВД Чехии Вит Ракушан во время выступления по чешскому телевидению сообщал о 13 жертвах нападения. После того, как полиция идентифицировала личности всех погибших в университете, цифра изменилась.

«Окончательные цифры таковы: от рук стрелявшего погибли 14 человек, после чего он сам совершил самоубийство», - уточнил Матейчек.

Студент философского факультета 21 декабря стрелял из самозарядной винтовки по учащимся в аудиториях, а также по людям, проходившим под окнами университета. По последним данным, при нападении пострадали не менее 25 человек. Глава МВД Чехии опроверг связь атаки с международным терроризмом.