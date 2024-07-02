Полиция Армении получила сигнал о взрывном устройстве в аэропорту Гюмри

«К нам поступило сообщение о взрывном устройстве в Шираке. Полицейские прибыли на место, параллельно специалисты проверяют само сообщение», - сказал он.

Издание Shamshyan уточнило, что силовики эвакуировали сотрудников и посетителей аэропорта. Саперы и пожарные спасатели Гюмрийской спасательной службы МВД Армении ведут проверку терминала. Полиция Гюмри по этому факту начала делопроизводство.

Днем ранее полицейские в Твери задержали студента местного колледжа по подозрению в подготовке к массовому убийству преподавателей и одногруппников. О подготовке теракта стало известно после того, как подросток отправил список будущих жертв знакомому.