Полиция Аргентины задержала аферистку из России

«Женщина 37 лет имела международный ордер на арест. Она разыскивалась за серию афер на два миллиона долларов. Сегодня она была задержана в столице», - написали авторы статьи.

Задержанная приехала в Аргентину в январе 2023 года с мужем, дочерью и свекровью. Каждые два месяца семья переезжала на новое место жительства. За год пребывания в стране женщина регулярно вкладывалась в недвижимость через подставных людей.

Вероятнее всего, власти Аргентины экстрадируют мошенницу в Россию для дальнейшего разбирательства, отметили авторы статьи.

Другой уроженец России был арестован в Финляндии. Полиция страны задержала его по подозрению в военном преступлении на Украине. Мужчина находится в тюрьме финского города Вантаа.

В Германии суд разрешил экстрадировать россиянина , совершившего убийство в Мюнстере. В марте 21-летнего жителя Чечни осудили за смертельное избиение человека.