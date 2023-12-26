26 декабря 2023, 15:49

Полицейскому из Австрии пришлось убрать букву Z со шлема после скандала

РИА «Новости»
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Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема, чтобы не ассоциироваться с Россией. Об этом сообщила полиция Австрии на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В ведомстве указали, что сотрудник оперативных подразделений федеральной земли Бургенланд помогал коллегам в Вене охранять разные объекты в праздничные дни. Полицейский пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.

Австрийский правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. В полиции пояснили, что сотрудник не собирался делать отсылку к России, а просто не учел ассоциации с буквой.

«Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена», - заверили в ведомстве.

Ранее в Крыму мужчина напал на сотрудника заправки из-за буквы Z на кепке. Агрессор пригрозил заживо сжечь пострадавшего из-за этого символа на головном уборе.

Австрия Полиция
26 декабря 2023, 14:40
Шафран премиум-класса подорожал вдвое
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В Иране в 2023 году собрали плохой урожай шафрана. Из-за этого цены на пряность премиум-класса взлетели вдвое, сообщила газета The Financial Times.

Республика производила более 90% всего мирового шафрана. Из-за засухи, заморозков зимой и сильной жары летом на востоке Ирана в области Хорасан собрали вдвое меньше пряности по сравнению с прошлым годом - 170 вместо 400 тонн.

Шафран из-за особенностей выращивания и ручного метода сбора и так считался самой дорогой специей в мире. Теперь цены на него взлетели вдвое - до 1400 долларов за килограмм на внутреннем рынке и 1800 долларов за рубежом.

Кроме шафрана по всему миру подорожал кофе сорта робуста , из которого делали растворимый напиток, молотые смеси и варили эспрессо. Специалисты связали рост цен с повышенным спросом на этот сорт - более экономичный, чем другие.

Еда Иран Деньги Продукты Инфляция
26 декабря 2023, 14:31
Захарова указала на жесткое условие Запада перед Сербией
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Западные страны поставили Сербию перед непростым выбором, заставляя страну отказаться от сотрудничества с Россией. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

По словам дипломата, Сербия оказалась перед жестким условием - отдавать предпочтение не гармоничному сочетанию путей развития в соответствии с национальными интересами населения страны, а выбирать между Западом и Россией. Сейчас же вопрос, с точки зрения Захаровой, сформулировали по-другому и поддержку российской стороны исключили.

«Последние корректировки - мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что в такие же рамки в свое время загнали Украину.

Вечером 24 декабря сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили беспорядки в Белграде. Таким образом они выразили несогласие с итогами внеочередных парламентских выборов, на которых победила коалиция «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться».

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко указывал на роль Запада в этих беспорядках. По словам дипломата, западные страны раскручивают в Сербии протесты по стандартным лекалам.

Мария Захарова Сербия Запад МИД РФ
26 декабря 2023, 14:24
Двух сотрудников посольства Франции в Баку объявили персонами нон грата
Unsplash
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Двух работников французского посольства в Баку объявили персонами нон грата. Им предписали покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщили в пресс-службе МИД страны.

Посла Франции Анн Буайон 26 декабря вызвали в ведомство, где выразили серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года. Двух дипломатов объявили персонами нон грата.

«Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции», - сообщили представители ведомства.

МИД России ранее объявил персонами нон грата американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Они вели незаконную деятельность, поддерживали связь с задержанным россиянином Робертом Шоновым и давали ему указания вести подрывную деятельность.

Позже власти США захотели выслать из страны двух сотрудников российского посольства , но не смогли обосновать свое решение. Американская дипломатия показала себя с худшей стороны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломатия Франция Азербайджан
26 декабря 2023, 13:37
Американская армия получит новую винтовку XM7
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В следующем году подразделения американской армии получат новые штурмовые винтовки XM7 и пулеметы XM250. Их создали в рамках программы Next Generation Squad Weapon. Об этом сообщило РИА «Новости».

Разработкой XM7 занималась компания SIG Sauer. Для него использовали патрон калибра 6,8 на 51 миллиметр. По убойному эффекту его сравнивают с калибром 7,62 на 51 миллиметр. При этом новый патрон легче и меньше.

XM7 с патроном весит 3,8 килограмма. Он тяжелее привычного для американского солдата оружия М4. С глушителем XM7 достигает до 4,4 килограмма. Магазин включает 20 патронов.

Еще одной отличительной особенностью XM7 от M4 стала система управления огнем XM157. Она включает в себя прицел, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и компас. Система XM157 автоматически вносит нужные поправки во время стрельбы.

США Стрельба Оружие Армия

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