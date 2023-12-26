Полицейскому из Австрии пришлось убрать букву Z со шлема после скандала

В ведомстве указали, что сотрудник оперативных подразделений федеральной земли Бургенланд помогал коллегам в Вене охранять разные объекты в праздничные дни. Полицейский пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.

Австрийский правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. В полиции пояснили, что сотрудник не собирался делать отсылку к России, а просто не учел ассоциации с буквой.

«Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена», - заверили в ведомстве.

Ранее в Крыму мужчина напал на сотрудника заправки из-за буквы Z на кепке. Агрессор пригрозил заживо сжечь пострадавшего из-за этого символа на головном уборе.