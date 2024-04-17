17 апреля 2024, 08:00

Полицейского госпитализировали после митинга в Тбилиси

Global Look Press
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В Тбилиси участники митинга против закона об иноагентах бросали в силовиков камни и бутылки. Один полицейский получил травмы, его увезли в больницу, сообщило МВД Грузии.

Акция протеста прошла в районе проспекта Руставели и здания парламента. Произошло столкновение с полицией. Митинговавшие забрасывали полицейских разными предметами, в том числе бутылками и камнями.

«В результате вышеуказанных противоправных действий сотрудник МВД получил ранения и был доставлен в Кавказский медицинский центр. Также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству», - сообщила пресс-служба.

Полиция применила перцовый газ и задержала 11 человек. МВД призвало жителей Грузии выражать протест в законной форме.

Митинг 16 апреля стал не первым. Противники закона об иноагентах уже выходили на улицу, и полиция задерживала 14 человек. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что оппозиция не заинтересована в независимости Грузии.

Грузия Протесты Беспорядки Митинги
17 апреля 2024, 08:22
Маск ужаснулся из-за огромного числа нелегальных мигрантов в США
Global Look Press
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал миграционную политику правительства США, из-за которой на территорию страны за последние три года проникли более семи миллионов нелегалов. Об этом сообщила газета New York Post.

Предприниматель прокомментировал репортаж американской журналистки Эшли Сент-Клер о прошедших в Нью-Йорке протестах, в которых участвовали более тысячи нелегальных мигрантов.

Маск подчеркнул, что сам когда-то был иммигрантом и хорошо относится к легальной иммиграции. Он напомнил о невероятно большом числе нелегалов и отметил, что действия Белого дома могут привести к катастрофе.

«Очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей - это безумие», - указал бизнесмен.

Ранее Маск предупредил Белый дом , что миграционный кризис может привести к новому теракту, сравнимому по масштабу с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Бизнесмен указал, что часть нелегальных мигрантов приезжает в США с враждебными намерениями.

США Мигранты Нью-Йорк Илон Маск
17 апреля 2024, 07:53
Глава Минфина Германии набросился с критикой на фон дер Ляйен
Global Look Press
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Время, когда на посту председателя ЕК находилась Урсула фон дер Ляйен, можно назвать «потерянными годами». Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на экономическом конгрессе.

По его мнению, бюрократическое бремя экономики ЕС может носить имя Урсулы фон дер Ляйен, так как именно от руководства объединения исходит большая часть проблем.

«Большая часть бюрократии идет от Брюсселя. У бюрократического бремени есть имя: Урсула», - отметил Линднер.

Он указал, что Германия не может потратить еще пять лет на бюрократию. Министр добавил, что Евросоюз сильно отстал в вопросе конкурентоспособности за последние годы, и призвал удвоить «потенциальный рост» немецкой экономики.

«Первый необходимый шаг: от 0,5% до 1% - на уровень, где мы были до пандемии коронавируса», - заключил Линднер.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в коррупции. По словам политика, Евросоюз является коррумпированной системой, в которой нет сдерживания и противовесов.

Германия Евросоюз Экономика Урсула фон дер Ляйен
17 апреля 2024, 07:31
Стала известна дата голосования по поводу включения Палестины в ООН
Global Look Press
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Совет Безопасности ООН проведет 18 апреля голосование, по итогам которого примет решение по вопросу включения Палестины в организацию. Об этом сообщило агентство France-Presse.

По информации дипломатических источников издания, в четверг Совет Безопасности ООН будет заниматься рассмотрением заявки Палестины и решит, станет ли она в ближайшее время полноправным государством-членом структуры.

Консультации по вопросу членства ближневосточной страны в ООН уже проходили 8 апреля на закрытом заседании организации. Палестина направляла заявку о ее включении еще в 2012 году, однако через некоторое время отозвала обращение и решила сохранить статус постоянного наблюдателя.

После эскалации конфликта Израиля и ХАМАС палестинцы повторно обратились в ООН с просьбой о вхождении в международную структуру. Инициативу Палестины поддержал ряд стран, в том числе Китай. Министр иностранных дел КНР призвал не препятствовать включению страны в организацию и напомнил об оккупации палестинских территорий.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 апреля 2024, 05:53
Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций
Unsplash
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Франция решила отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом сообщило агентство AFP, сославшись на Министерство иностранных дел страны.

Франция решила отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Об этом сообщило агентство AFP , сославшись на Министерство иностранных дел страны.

Как отметили в коммюнике МИД, глава государства Эмманюэль Макрон принял меры в условиях «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна готова предоставить Армении ракеты для систем ПВО. Однако это произойдет в том случае, если государство будет остро нуждаться в них.

В феврале армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Баку в подготовке новой войны. По его словам, мир между обеими странами невозможен, потому что Азербайджан считает Армению частью своей территории. Также Пашинян заявил о заморозке участия в ОДКБ , так как договор о коллективной безопасности в отношении Армении не выполнили.

Армения Франция Азербайджан

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