Читайте нас в:

Акция протеста прошла в районе проспекта Руставели и здания парламента. Произошло столкновение с полицией. Митинговавшие забрасывали полицейских разными предметами, в том числе бутылками и камнями.

«В результате вышеуказанных противоправных действий сотрудник МВД получил ранения и был доставлен в Кавказский медицинский центр. Также поврежден автомобиль, принадлежащий министерству», - сообщила пресс-служба.

Полиция применила перцовый газ и задержала 11 человек. МВД призвало жителей Грузии выражать протест в законной форме.

Митинг 16 апреля стал не первым. Противники закона об иноагентах уже выходили на улицу, и полиция задерживала 14 человек. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что оппозиция не заинтересована в независимости Грузии.