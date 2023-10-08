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По данным СМИ, стрелка задержали. Сведений о количестве раненых нет. Официальная информация о происшествии пока отсутствует. Причины поступка полицейского также неизвестны.

В Telegram-канале «Военный осведомитель» сообщается, что якобы погибших шесть, а еще восемь человек ранены.

Накануне в египетском МИД рассказали, что представители страны активно контактируют с обеими сторонами обострившегося палестино-израильского конфликта «для установления спокойствия и предотвращения эскалации напряженности». Египетская сторона призвала Израиль и Палестину к «максимальной сдержанности» и попросила не подвергать опасности мирных жителей. Позже стало известно, что Израиль попросил посреднической помощи Египта в освобождении заложников, взятых боевиками ХАМАС.