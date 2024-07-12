Полицейский занялся групповым сексом в метро с моделью OnlyFans

По данным издания, полицейский Хорхе Лопес снялся в порновидео с моделью OnlyFans Вероникой Мелендес в метро. На кадрах ролика он в полицейской форме вступил с женщиной в половую связь, пока та занималась оральным сексом с певцом Хуаном Сальсидо. Весь процесс происходил на глазах у изумленных пассажиров вагона.

Порноролик разместили в соцсетях, он собрал миллионы просмотров. Представители метро в Мехико опубликовали заявление, в котором утверждали, что люди в видео были актерами. Позже полиция призналась, что Лопес является их сотрудником.

Как оказалось, Лопес в нерабочее время ведет OnlyFans и размещает в соцсети X интимные снимки и видеоролики. Полицейский в свое оправдание отметил, что снимался, будучи не при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на это, Лопес все же нарушил корпоративные правила, так как сотрудникам полиции Мехико запрещено использовать форму, знаки различия и специальное удостоверение личности вне работы.

Ранее влюбленную парочку застукали за занятием сексом на борту самолета. Женщина головой легла мужчине на колени, а он просто прикрыл ее пледом.