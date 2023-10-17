Полицейский в США застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего
В США помощник шерифа при досмотре автомобиля застрелил чернокожего, отсидевшего 16 лет по ложному обвинению. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Бюро расследование Джорджии.
«Чернокожий мужчина, который провел более 16 лет в тюремном заключении во Флориде по ложному приговору, был застрелен в понедельник помощником шерифа в Джорджии после остановки автомобиля для проверки», - сообщило агентство.
Застреленного мужчину звали Леонард Аллен Кюр, ему было 53 года. В 2003 году его осудили на пожизненное заключение за вооруженное ограбление, однако спустя 16 лет выяснилось, что у Кюра надежное алиби. В 2020 году мужчина вышел на свободу.
Помощник шерифа округа Кадмен остановил машину Кюра для досмотра, но водитель стал вести себя агрессивно после уведомления об аресте. Полицейский пытался усмирить мужчину электрошокером и дубинкой, сказано в пресс-релизе. Потом полицейский достал пистолет и выстрелил в Кюра.
Ранее в Брюсселе полиция ликвидировала подозреваемого в нападении на шведских фанатов. Прокуратура Бельгии подтвердила гибель террориста, стрелявшего по болельщикам в Брюсселе.