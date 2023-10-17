Полицейский в США застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего

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«Чернокожий мужчина, который провел более 16 лет в тюремном заключении во Флориде по ложному приговору, был застрелен в понедельник помощником шерифа в Джорджии после остановки автомобиля для проверки», - сообщило агентство.

Застреленного мужчину звали Леонард Аллен Кюр, ему было 53 года. В 2003 году его осудили на пожизненное заключение за вооруженное ограбление, однако спустя 16 лет выяснилось, что у Кюра надежное алиби. В 2020 году мужчина вышел на свободу.

Помощник шерифа округа Кадмен остановил машину Кюра для досмотра, но водитель стал вести себя агрессивно после уведомления об аресте. Полицейский пытался усмирить мужчину электрошокером и дубинкой, сказано в пресс-релизе. Потом полицейский достал пистолет и выстрелил в Кюра.

Ранее в Брюсселе полиция ликвидировала подозреваемого в нападении на шведских фанатов. Прокуратура Бельгии подтвердила гибель террориста, стрелявшего по болельщикам в Брюсселе.