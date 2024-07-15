15 июля 2024, 05:44

Полицейский столкнулся со стрелком за несколько минут до покушения на Трампа

РИА «Новости»
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Полицейский увидел снайпера за несколько минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным журналистов, стрелок находился на вершине заводского здания и сначала его заметили участники мероприятия. Они быстро сообщили полицейским о его местоположении.

Один из офицеров поднялся на лестнице, чтобы проверить ситуацию, и столкнулся со злоумышленником. Тот направил на него свою винтовку, поэтому полицейский начал спускаться обратно.

В этот момент Крукс выпустил несколько выстрелов в сторону бывшего президента Трампа, убив одного человека из толпы и ранив двоих. После этого сотрудники Секретной службы застрелили нападавшего.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заметил подозрительную деталь в покушении на Трампа. По его словам, службе безопасности нужно было провести полную проверку округи перед мероприятием, а не только само место проведения митинга.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 04:08
Секретная служба замешана? Экс-сотрудник ЦРУ заметил странную деталь в покушении на Трампа
РИА «Новости»
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Секретная служба США не выполнила грамотную работу по контролю безопасности на митинге кандидата в президенты Америки Дональда Трампа, поэтому злоумышленник смог близко подобраться и открыть стрельбу по политику. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works.

«Службе безопасности требовалось провести полную проверку не только места проведения мероприятия, но и всего периметра. В таких ситуациях нужно иметь обзор со всех сторон, по крайней мере, на 500 ярдов (457 метров - прим. ред.)», - сказал он.

По словам Джонсона, крыша постройки, на которой был стрелок, располагается в 118 метрах от места выступления Трампа. До начала митинга сотрудникам Секретной службы надо было проверить это место и разместить там телохранителя.

По мнению эксперта, такую халатность со стороны охранников Трампа можно объяснить двумя версиями: или они действительно некачественно выполнили свою работу, или причастны к планированию покушения.

Ранее военный эксперт и журналист Юрий Подоляка заявил, что попадание пули в голову Трампа было почти неизбежным. Его жизнь спас резкий поворот головы перед выстрелом.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 03:17
В Сомали террорист-смертник взорвал автомобиль у кафе, где показывали финал ЧЕ по футболу
Freepik
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В столице Сомали террорист-смертник взорвал автомобиль рядом с кафе, в котором посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии. В результате теракта погибли более 10 человек, многие получили ранения, сообщило местное издание SONNA.

«Это невероятно шокирующе и травматично», - сказал один из выживших.

Свидетели происшествия рассказали, что после взрыва тела людей разбросало по земле, а здание частично обрушилось.

Сборная Испании в воскресенье, 15 июля, в финальном матче Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Германии, обыграла англичан и выиграла трофей в четвертый раз в своей истории.

Терроризм Чемпионат Европы по футболу — 2024
15 июля 2024, 02:39
Небывалый ажиотаж вокруг мерча с символикой Трампа начался в Пенсильвании
Global Look Press
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Бум продаж товаров с символикой бывшего президента США Дональда Трампа отметили в городе Ростравер в Пенсильвании, который расположен недалеко от места покушения на политика. Об этом РИА «Новости» рассказал местный продавец.

В небольшом городке все желающие могут приобрести футболки, кепки, флаги и фотографии экс-президента. Американец отметил, что «никогда прежде не видел такого большого спроса».

«Поверить невозможно в то, что произошло после стрельбы», - сообщил продавец.

Мужчина добавил, что надо быть «истинным сторонником Трампа», чтобы в такую жару «стоять в очереди за кепкой».

После покушения на Трампа сторонники действующего главы Белого дома прекратили призывать его сняться с президентской гонки. Стало сложно вести публичные беседы о замене Джо Байдена как кандидата на выборах.

Фото США Стрельба Дональд Трамп Митинги Покушение на Дональда Трампа
15 июля 2024, 02:20
Демократы решили сменить тактику нападений на Трампа после неудавшегося покушения на него
Global Look Press
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После неудавшегося покушения на экс-президента Дональда Трампа демократы решили сменить предвыборную тактику и перенаправить «укусы» с личных на политические. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Штаб Байдена и демократы <…> изо всех сил старались определить, как скорректировать свои планы.<…> Ведутся дискуссии о том, как выверять уколы и критику в адрес Трампа, чтобы сосредоточиться на политических разногласиях, а не на личных нападках», - сообщил телеканал.

Также пересматривают планы реагирования на съезд Республиканской партии, который пройдет в понедельник. В партии демократов сомневаются, могут ли они на этой неделе словесно нападать на Трампа.

Покушение на Трампа предопределило победителя на президентских выборах, считает замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что если бывшего президента не убьют, то он выиграет выборы.

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