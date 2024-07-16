Полицейские застрелили человека недалеко от съезда республиканцев в США

«Полицейские подстрелили человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 мили от главного места проведения конгресса», -отметили в сюжете.

Сейчас на месте происшествия находится большое количество полиции. Местный журналист Дэн О’Доннелл заявил о гибели пострадавшего. Официального комментария по этому поводу не поступало.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Трамп выжил, успев вовремя повернуть голову. В итоге, пуля прошла вскользь, задев только ухо политика. Подозреваемым в покушении стал 20-летний Томас Мэттью Крукс.