Полицейские застрелили человека недалеко от съезда республиканцев в США
Полицейские застрелили подозрительного человека в городе Милуоки, штат Висконсин, где проходит съезд Республиканской партии США. Мужчина находился почти в четырех километрах от места проведения мероприятия, сообщил местный телеканал WISN.
«Полицейские подстрелили человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 мили от главного места проведения конгресса», -отметили в сюжете.
Сейчас на месте происшествия находится большое количество полиции. Местный журналист Дэн О’Доннелл заявил о гибели пострадавшего. Официального комментария по этому поводу не поступало.
Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Трамп выжил, успев вовремя повернуть голову. В итоге, пуля прошла вскользь, задев только ухо политика. Подозреваемым в покушении стал 20-летний Томас Мэттью Крукс.