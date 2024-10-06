06 октября 2024, 15:59

Полицейские разогнали собрание экстремистов в Германии

Global Look Press
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Немецкие правоохранители разогнали в Вестервальде посвященную боевым искусствам встречу, которую организовали правые экстремисты. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его данным, в мероприятии участвовали 130 человек. Его организатором могло было отделение небольшой правоэкстремистской партии «Третий путь». Встреча проходила ночью на территории завода по производству бочек.

В полиции отметили, что силовики изъяли наркотики и много предметов, «однозначно свидетельствующих о правоэкстремистских настроениях». Огнестрельное оружие правоохранители не обнаружили.

По информации Федерального ведомства по защите конституции, в неонацистской организации «Третий путь» состоят примерно 800 человек. Идеология структуры является «национал-социалистической, антисемитской и расистской», объяснили журналисты.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени страны извинился перед итальянцами за преступления нацистов. Он призвал немцев помнить об ответственности за действия СС*.

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.

Германия Полиция
06 октября 2024, 16:00
Стала известна личность террориста, расстрелявшего людей в Беэр-Шеве
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Напавшим на центральный вокзал в в Беэр-Шеве террористом оказался араб-бедуин Ахмад Саид Акаби. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Родственник 29-летнего террориста в 2015 году убил израильского солдата на том же центральном вокзале в Беэр-Шеве. Сам Акаби является ранее судимым гражданином Израиля родом из деревни Хура.

Вооруженный мужчина расстреливал всех подряд - на месте погибла 20-летнеяя девушка, число раненых увеличилось до 10.

О нападении на израильский вокзал стало известно днем 6 октября. Изначально СМИ сообщили о девяти раненых. Состояние одного из пострадавших оценили как критическое. Террорист не только открыл огонь по людям, но и напал на них с ножом.

Израиль Терроризм
06 октября 2024, 14:38
Папа римский призвал прекратить огонь на Ближнем Востоке
Global Look Press
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Папа римский Франциск после воскресной проповеди на площади Святого Петра напомнил о годовщине противостояния Израиля и ХАМАС. Он призвал прекратить боевые действия «на всех фронтах, особенно в Ливане». Видеозапись выступления понтифика опубликовал YouTube-канал Vatican News.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке «повергла регион в страдания». Папа римский обратился к мировому сообществу с просьбой «покончить со спиралью мести и нападениями». Продолжение противостояния Израиля, ХАМАС, Ирана и «Хезболлы» может привести к еще более тяжелой войне, добавил понтифик.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября 2023 года атаковало Израиль сотнями ракет и устроило рейды в приграничных районах. Боевики открыли огонь по ЦАХАЛ и местным жителям.

В октябре этого года по израильской территории ударили сразу с нескольких сторон: ракеты по стране выпустили ХАМАС, ливанское движение «Хезболла» и Иран. Армия Израиля продолжает операцию в секторе Газа, а также атакует военные объекты на территории Ливана.

Папа римский Конфликт Израиля и Палестины Ливан Конфликт Ливана и Израиля Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 14:31
Жертвами ночного обстрела войсками Израиля сектора Газа стали 24 человека
Global Look Press
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Серия ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центральной части сектора Газа в ночь на воскресенье, 6 октября, стала причиной гибели 24 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 93 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского сектора сообщил телеканал Al Jazeera.

В кабмине Газы заявили, что под удары ЦАХАЛ попали мечеть Аль-Акса и школа Ибн Рушда в Дейр-эль-Балахе, где разместили беженцев из других районов сектора, которые охватил гуманитарный кризис из-за продолжающихся обстрелов.

Операция по извлечению тел погибших из-под завалов зданий продолжалась всю ночь. Этот удар последовал за атакой на 27 жилых домов и центров размещения беженцев по всему сектору Газа за последние 48 часов.

ЦАХАЛ подтвердил удары по школе и мечети в Дейр-эль-Балахе , но уточнил, что оба здания использовались движением ХАМАС в качестве командно-диспетчерских центров, где планировались нападения на Израиль.

Ранее Ближневосточное агентство всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что в ходе ударов ЦАХАЛ по трем школам в секторе Газа погибли не менее 20 человек.

В ведомстве добавили, что по последним данным около 86% всех учебных заведений в палестинском секторе разрушены или сильно повреждены после начала операции Израиля против ХАМАС.

Конфликт Израиля и Палестины
06 октября 2024, 12:36
Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признали состоявшимся
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Явка на референдуме о строительстве атомной электростанции в Казахстане превысила 50%. В таком случае по закону он считается состоявшимся, сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии республики.

По состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени) бюллетени получили 51,77% от общего количества избирателей, включенных в списки.

«Следующая оперативная информация будет представлена в 16:05 часа (14:05 по московскому времени)», - уточнили в ЦИК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что АЭС в республике должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи на референдуме. Глава государства назвал непростым вопрос возведения станции и призвал его проанализировать.

Казахстан Строительство АЭС Референдум

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