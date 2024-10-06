Полицейские разогнали собрание экстремистов в Германии

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По его данным, в мероприятии участвовали 130 человек. Его организатором могло было отделение небольшой правоэкстремистской партии «Третий путь». Встреча проходила ночью на территории завода по производству бочек.

В полиции отметили, что силовики изъяли наркотики и много предметов, «однозначно свидетельствующих о правоэкстремистских настроениях». Огнестрельное оружие правоохранители не обнаружили.

По информации Федерального ведомства по защите конституции, в неонацистской организации «Третий путь» состоят примерно 800 человек. Идеология структуры является «национал-социалистической, антисемитской и расистской», объяснили журналисты.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени страны извинился перед итальянцами за преступления нацистов. Он призвал немцев помнить об ответственности за действия СС*.

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.