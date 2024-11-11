11 ноября 2024, 01:43

Полицейские прослушивали тысячи жителей Молдавии

РИА «Новости»
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Разговоры жителей Молдавии прослушивались на протяжении года. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну сообщил изданию Ziarul de Garda, что слежка велась в рамках дела о подкупе избирателей.

Разговоры жителей Молдавии прослушивались на протяжении года. Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеэуцяну сообщил изданию Ziarul de Garda , что слежка велась в рамках дела о подкупе избирателей.

Следственные действия, по его словам, начались весной 2023 года во время местных выборов, когда полицейские узнали о схемах покупки голосов избирателей. Чернеэуцяну сообщил, что с тех пор правоохранители возбудили 59 уголовных дел.

«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300-400 человек», - сказал он.

Чернеэуцяну рассказал, как его сотрудники сидели с наушниками и подслушивали разговоры местных жителей. Он пожаловался на большие расходы при проведении этой операции.

В начале ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Действующий лидер Майя Санду набрала 55,33% голосов. Россия отказалась признавать честной ее победу.

Шпионаж Молдавия Выборы Выборы президента Молдавии
11 ноября 2024, 01:35
«Скоро». Шольц рассказал о планах созвониться с Путиным
РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «подходящее время» для разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону настанет скоро. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

Шольц неоднократно уже заявлял, что не исключает возможности провести разговор с Путиным, когда придет «подходящее время». Журналисты поинтересовались, когда же оно настанет.

«Скоро», - ответил канцлер.

По словам Шольца, перед этим должны осуществиться многочисленные контакты, которые он продолжает вести уже на протяжении достаточно долгого времени.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также выразил готовность позвонить Путину при избрании. При этом в его планах выдвинуть России ультиматум о том, чтобы она прекратила наносить удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов.

Германия Владимир Путин Олаф Шольц Фридрих Мерц
10 ноября 2024, 21:36
Нетаньяху признал причастность Израиля к подрыву пейджеров в Ливане
РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые официально подтвердил, что в сентябре одобрил операцию с пейджерами в Ливане. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Биньямин Нетаньяху подтвердил, что дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», - заявил агентству пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались сотни устройств связи, включая рации и пейджеры. Это была атака Израиля на ливанскую «Хезболлу». По официальным данным, тогда погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

Ливанские власти и «Хезболла» обвинили в произошедшем Израиль, но тогда в Тель-Авиве воздержались от комментариев.

Ранее в США сообщили, что израильская служба разведки «Моссад» готовилась к этой операции, начиная с 2022 года. Кроме того, заминированные рации разведчики начали внедрять еще в 2015 году, причем в них были огромные аккумуляторы, спрятанная взрывчатка и система прослушки.

Израиль Ближний Восток Биньямин Нетаньяху Ливан Взрывы пейджеров в Ливане Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
10 ноября 2024, 18:11
Стало известно о состоянии россиян после ДТП в Египте
Freepik
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Жизни россиян, попавших в ДТП с участием автобуса в районе города Рас-Сидр на востоке Египта, ничто не угрожает. Им оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Каире.

«В автобусе было 30 граждан России и еще несколько - стран СНГ. Из них 26 с травмами, не угрожающими жизни», - отметили дипломаты.

В посольстве указали, что «мониторят ситуацию и находятся на связи со всеми российскими туристами». Лечение пострадавших оплатят за счет страховой компании.

В настоящий момент семья из четырех человек находится в госпитале Суэца. Остальные 26 россиян вернулись в отели после оказания им медицинской помощи.

Автобус, в котором находились российские туристы , направлялся из Шарм-эш-Шейха в Каир. ДТП произошло утром 9 ноября. В результате ДТП пострадал 41 человек, сообщали «Известия». В автобусе ехали граждане России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Египта.

Египет ДТП Россия Автобусы
10 ноября 2024, 13:46
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
РИА «Новости»
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Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший в социальной сети высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал главе киевского режима потерю финансирования.

На опубликованном видео Трамп-младший показал встречу Зеленского с отцом. Потом камеру постепенно фокусировали на лице последнего, после чего на Зеленского начали сыпаться доллары.

«Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - подписал Трамп-младший публикацию.

Возможно, сын избранного президента США имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурацию нового главы государства запланировали на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.

На опубликованном видео показана встреча Зеленского с Трампом. Позднее камера постепенно фокусируется на лице главаря киевского режима, после чего на Зеленского начинают сыпаться доллары.

ж «Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - гласит подпись к публикации.

Возможно, сын Трампа имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в Конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация нового главы государства запланирована на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.

Владимир Зеленский Дональд Трамп

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