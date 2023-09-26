Полицейские начали задерживать активистов в Ереване

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Утром во вторник оппозиционные демонстранты попытались перекрыть проспект Аршакуняц, потребовав отставку Никола Пашиняна с поста премьер-министра.

«Стражи порядка сначала позволили активистам самостоятельно разблокировать проспект, а затем начали их задерживать. Всего в полицию отвезли примерно 10 человек», - говорится в сообщении.

Днем ранее в столице республики также прошли массовые протесты, по итогам которых полицейские задержали более 140 человек.

Первые уличные акции недовольства Пашиняном начались в воскресенье. Протестующие обвинили его в предательстве народа Нагорного Карабаха.

Сам Никол Пашинян ранее возложил ответственность за обстановку в Карабахе на российских миротворцев. В ответ МИД назвал эту оценку ситуации неприемлемой.

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