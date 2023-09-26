Полицейские начали задерживать активистов в Ереване
Полицейские в Ереване приступили к задержанию активистов, перекрывающих улицы в столице Армении. Об этом сообщил ТАСС.
Утром во вторник оппозиционные демонстранты попытались перекрыть проспект Аршакуняц, потребовав отставку Никола Пашиняна с поста премьер-министра.
«Стражи порядка сначала позволили активистам самостоятельно разблокировать проспект, а затем начали их задерживать. Всего в полицию отвезли примерно 10 человек», - говорится в сообщении.
Днем ранее в столице республики также прошли массовые протесты, по итогам которых полицейские задержали более 140 человек.
Первые уличные акции недовольства Пашиняном начались в воскресенье. Протестующие обвинили его в предательстве народа Нагорного Карабаха.
Сам Никол Пашинян ранее возложил ответственность за обстановку в Карабахе на российских миротворцев. В ответ МИД назвал эту оценку ситуации неприемлемой.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.