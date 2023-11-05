Полицейские через балкон пробрались в квартиру задержанного в аэропорту Гамбурга

Кузнецы своего несчастья. Как антироссийские санкции США повлияют на Японию
Соединенные Штаты ввели санкции против крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа «Арктика СПГ 2». Меру объяснили необходимостью ограничить производство и возможности для экспорта энергоносителей России в будущем. СМИ пишут, что санкции поставят под угрозу энергетическую безопасность Японии. «360» узнал, действительно ли это так и почему.
США уже окончательно испортили отношения с Россией, и, возможно, одной из их целей было дополнительно нанести ущерб партнерам, предположил Дудчак.
«Они подорвали „Северные потоки“, что очень мощно ударило по экономике Евросоюза и Германии, в следствии чего были потеряны целые производства. Химпром практически стоит, европейское производство удобрений закончилось. Так что не исключено, что у них одной из целей было нанесение ущерба своим партнерам просто под видом антироссийских санкций, как они считают, „за все хорошее“. Но они топят и своих экономических конкурентов, пытаясь усилить их зависимость от собственных ресурсов», - указал эксперт.
О том, что Япония рискует лишиться важных ресурсов и-за антироссийских санкций, заявил профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи. По его словам, азиатская страна уже потеряла важный рынок сбыта легковушек после того, как производство машин в стране приостановили из-за введенных против России ограничений.
Ранее МИД России напомнил, что японские власти разжигают русофобские настроения в обществе и наращивают военную активность с Соединенными Штатами и странами Североатлантического альянса. Россия жестко ответит на враждебные выпады Японии, пообещали дипломаты.
«Я не думаю, что Япония может пострадать, потому что рынок сжиженного природного газа достаточно сильно развивается сейчас, и Россия на этом рынке занимает очень маленькую часть. Поэтому Япония может много у кого купить СПГ», - отметил в беседе с «360» аналитик Николай Кульбака.
Поскольку этот завод еще только фактически начинает серьезно работать, там нет таких больших объемов, чтобы Япония всерьез от этого зависела, добавил он.
Едва ли санкции США как-то отразятся и на отношениях России с Японией, как и на взаимодействии Соединенных Штатов с азиатской страной, считает эксперт.
Япония пытается соблюдать свои интересы, но в целом действует в русле антироссийских санкций и подчиняется давлению США, констатировал политолог Александр Дудчак.
«Но то, что могут сократить объемы производства, - вряд ли. Просто тут скорее наносится урон японцам из-за того, что они в принципе поддерживают антироссийские санкции и уже сделали действительно немало таких шагов, которые бьют по их экономике. С другой стороны, кто им доктор? В общем-то, если они в списке тех стран, которые потеряли свой государственный суверенитет, они сами кузнецы своего несчастья. Так что одним ударом больше, одним меньше…» - рассудил он.
Собеседник «360» добавил, что когда-нибудь «количество перейдет в качество». Это уже можно наблюдать на примере Европейского союза, который планировал сократить потребление газа из России.
«Да, можно сократить. Можно сократить потребление обуви, например ногу отрезать и в два раза меньше носить обуви, но это не означает, что от этого станет легче», - заметил политолог.