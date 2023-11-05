Полицейские через балкон пробрались в квартиру задержанного в аэропорту Гамбурга

Правоохранителям помогали пожарные. Полицейские предполагали, что в доме могут быть мини-ловушки, но опасения не подтвердились. Специалисты собрали улики.

«Поскольку переговоры с ним (задержанным - прим. ред.) изначально зашли в тупик, полиция надеялась найти следы в квартире, которая находится на третьем этаже многоэтажки», - сообщило СМИ.

Аэропорт Гамбурга вечером закрыли из-за захвата заложников. Вооруженный мужчина прорвался на территорию аэропорта на автомобиле с четырехлетней дочерью. Он стрелял и бросал бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленник потребовал организовать ему перелет в Турцию.

Спустя 18 часов девочку удалось освободить, а мужчину задержали. Ребенок не пострадал. Из-за происшествия отложили почти 30 рейсов. Некоторые пассажиры оставались на борту все это время.

В начале октября работу аэропорта Гамбурга приостановили из-за вероятного теракта на борту самолета, прибывшего из Ирана. После того как самолет приземлился, правоохранители начали его обыскивать. На борту находились 198 пассажиров.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире мужчины, который устроил переполох в гамбурском аэропорту. Как написала газета Hamburger Morgenpost , полицейские пробрались в квартиру через балкон.