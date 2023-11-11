Полеты военных самолетов России и Китая напугали Японию

Кисида напомнил, что за последние несколько дней российские и китайские бомбардировщики уже шесть раз провели патрулирование над водами Японского моря.

«Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры». Мы будем укреплять нашу обороноспособность», - заявил премьер-министр.

Он пояснил, что страна уже начала разработки ракет дальнего действия для проведения контратак, а в ближайшее время в сотрудничестве с Великобританией и Италией организует работу над созданием реактивных истребителей.

Агентство Associated Press сообщило, что Япония в следующем году увеличит военный бюджет до 7,7 триллиона иен (52,5 миллиарда долларов). Большую часть средств направят на строительство кораблей с крылатыми ракетами большой дальности.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе из соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного оружия. Представитель кабмина соседней страны выразил сожаление и отметил, что решение российская сторона приняла в одностороннем порядке без уведомления.

Самой серьезной угрозой безопасности со времени Второй мировой войны назвал премьер-министр Японии Фумио Кисида совместные полеты военных самолетов России и Китая. Как сообщило агентство NHK , такое заявление глава правительства сделал в своем выступлении перед военными воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума.