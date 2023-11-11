11 ноября 2023, 20:37

Полеты военных самолетов России и Китая напугали Японию

РИА «Новости»
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Самой серьезной угрозой безопасности со времени Второй мировой войны назвал премьер-министр Японии Фумио Кисида совместные полеты военных самолетов России и Китая. Как сообщило агентство NHK, такое заявление глава правительства сделал в своем выступлении перед военными воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума.

Кисида напомнил, что за последние несколько дней российские и китайские бомбардировщики уже шесть раз провели патрулирование над водами Японского моря.

«Чтобы защитить нашу страну, мы должны принять решительные меры». Мы будем укреплять нашу обороноспособность», - заявил премьер-министр.

Он пояснил, что страна уже начала разработки ракет дальнего действия для проведения контратак, а в ближайшее время в сотрудничестве с Великобританией и Италией организует работу над созданием реактивных истребителей.

Агентство Associated Press сообщило, что Япония в следующем году увеличит военный бюджет до 7,7 триллиона иен (52,5 миллиарда долларов). Большую часть средств направят на строительство кораблей с крылатыми ракетами большой дальности.

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе из соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере ликвидации ядерного оружия. Представитель кабмина соседней страны выразил сожаление и отметил, что решение российская сторона приняла в одностороннем порядке без уведомления.

Самой серьезной угрозой безопасности со времени Второй мировой войны назвал премьер-министр Японии Фумио Кисида совместные полеты военных самолетов России и Китая. Как сообщило агентство NHK , такое заявление глава правительства сделал в своем выступлении перед военными воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума.

Япония Самолеты Россия Армия Китай
11 ноября 2023, 20:51
Российских велосипедистов перестали пускать в Финляндию
РИА «Новости»
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Россиян в Финляндию теперь не пустят и на велосипедах. Крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку, расположенные на юго-востоке страны, запретили въезд на этом средстве передвижения с российской стороны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дежурного сотрудника пограничной охраны КПП «Ваалимаа».

Пограничник рассказал, что запрет действует с 9 ноября, но не смог уточнить, из-за чего его ввели и распространяется ли он на другие регионы Финляндии.

О запрете на въезд велосипедистов в Финляндию предупреждают также российские пограничники, на границе установили запрещающие знаки.

В сентябре Финляндия заявила, что запретит въезд на свою территорию машинам с российскими номерами. Ограничение не коснется только легковых автомобилей дипломатов, а также россиян, въезжающих по гуманитарным причинам. Ранее аналогичные запреты ввели Эстония, Латвия и Литва.

В конце сентября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что от санкций страдают простые россияне, но заявила, что другого выбора у Запада нет.

Финляндия Санкции Россия
11 ноября 2023, 20:25
Украину предложили принять в НАТО в новых границах
РИА «Новости»
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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с предложением принять Украину в Североатлантических альянс без утраченных территорий. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО», - сказал Расмуссен.

Он обсудил свое предложение с советником главы офиса президента Украины Андреем Ермаком перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе. По словам бывшего генсека альянса, нельзя откладывать на 2024 год вопрос о вступлении Украины в блок.

Однако, если из Украины исключить контролируемые Россией территории, то угроза прямого конфликта НАТО с ВС РФ снизится. После этого украинские власти получили бы гарантии, которые позволили бы стране нарастить военную силу, резюмировал Расмуссен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Украины в состав ЕС зависит от того, сможет ли в страна выйти на достойный уровень для включения в объединение.

НАТО Украина
11 ноября 2023, 20:13
Источником взрыва в центре для мигрантов в Италии назвали газовый баллон
РИА «Новости»
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Взрыв частично разрушил здание центра размещения для просителей убежища в итальянском городе Витербо. Как сообщила газета La Stampa, по последним данным, помощь понадобилась более 30 людям, получившим ранения. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

Взрыв частично разрушил здание центра размещения для просителей убежища в итальянском городе Витербо. Как сообщила газета La Stampa , по последним данным, помощь понадобилась более 30 людям, получившим ранения. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

Детонация произошла около 01:00 (03:00 по московскому времени). В этот момент в помещении находились более 30 человек, в том числе несовершеннолетние. По данным журналистов, все они прибыли не из стран Евросоюза.

Пострадавших распределили по больницам города, часть раненых отправили в Рим для оказания серьезной медицинской помощи.

Предварительной причиной следователи назвали утечку газа. Но эту версию отверг управляющий директор центра. По его словам, еще при строительстве здания все исходили из того, что нагрев воды и плиты для готовки станет электрическим.

«Я знаю, что в саду нашли газовый баллон, которого в доме быть не могло», - заявил директор, комментируя происшествие.

Власти муниципалитета сразу после взрыва объявили режим чрезвычайной ситуации. Но его отменили после разбора завалов. Тел погибших там не нашли. Операционный центр по управлению чрезвычайными ситуациями, а также мобильная группа криминалистов продолжили работы на месте взрыва.

Италия Взрывы
11 ноября 2023, 20:11
Гниет вместо борьбы с Россией. В Британии обеспокоились из-за подлодки Audacious
РИА «Новости»
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Британская атомная подлодка Audacious (типа Astute), предназначенная для противостояния России, вот уже не меньше года ждет своего ремонта рядом с другими ржавеющими судами, сообщила Daily Express. Причина такого длительного простоя связана с отсутствием в регионе свободных сухих доков для проведения необходимых работ.

По мнению собеседника Daily Express, если общественность страны располагает данными о слабых местах и уязвимостях вооруженных сил из-за нехватки боеготовности, то этой информацией обладают и другие государства, в том числе Россия и Китай.

Обозреватели издания отметили, что в вооруженных силах Великобритании уже признали, что подлодка Audacious еще не скоро сможет вернуться в море.

По данным издания, в 2023 году были случаи, когда ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море.

«[Это] представляет собой серьезную угрозу», - отметил один из опрошенных газетой экспертов.

Великобритания Корабли

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