Полеты Boeing 737 MAX 9 запретили в США после частичного разрушения борта Alaska Airlines

Администратор FAA Майк Уитакер заявил, что всех самолетов Boeing 737 MAX 9 начнется немедленно. Все это время авиакомпании не смогут использовать их для перевозки пассажиров.

«Безопасность является определяющим фактором при принятии наших решений», - заявил Уитакер.

Он добавил, что управление по гражданской авиации принимает непосредственное участие в расследовании Национального совета безопасности на транспорте в расследовании о частичном разрушении самолета Alaska Airlines.

Уитакер отметил, что проверку всех самолетов 737 MAX 9 проведут по новой директиве летной годности, которое управление выпустит в ближайшее время. Работы на каждом борту займут от четырех до восьми часов. Новое правило коснется более 170 самолетов.

Самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines после взлета вернулся в аэропорт Портленда после того, как у него оторвало часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации пассажирского салона. Командир экипажа подал сигнал, что на борту начались проблемы с давлением.

В авиакомпании заявили, что оторвалась целая панель с иллюминатором и в фюзеляже самолета появилась внушительная дыра. После аварийной посадки перевозчик приостановил использование 65 Boeing 737 MAX 9 из своего авиапарка.