Полет российских ракетоносцев к северу от Британии назвали предупреждением Путина

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«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине», - считают в издании.

Военные российские самолеты проводили стандартные учения, которые Минобороны проводит регулярно, отметили в газете и добавили, что отношения России и Запада остаются напряженными из-за конфликта в Восточной Европе.

Ранее в Узбекистане во время военных учений разбился вертолет Ми-8. Экипаж воздушного судна погиб. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области. Комиссия выясняет причины аварии.