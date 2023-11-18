18 ноября 2023, 00:14

Полет российских ракетоносцев к северу от Британии назвали предупреждением Путина

Пресс-служба Минобороны
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Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России в Норвежском море был предупреждением Лондону и всему Западу по ситуации на Украине. Такое заявление сделала газета Express.

«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине», - считают в издании.

Военные российские самолеты проводили стандартные учения, которые Минобороны проводит регулярно, отметили в газете и добавили, что отношения России и Запада остаются напряженными из-за конфликта в Восточной Европе.

Ранее в Узбекистане во время военных учений разбился вертолет Ми-8. Экипаж воздушного судна погиб. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области. Комиссия выясняет причины аварии.

Великобритания Самолеты Запад Владимир Путин
17 ноября 2023, 21:30
Экипаж погиб при крушении военного вертолета в Узбекистане
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Во время выполнения учебно-тренировочного полета в Узбекистане разбился военный вертолет Ми-8, его экипаж погиб. Об этом сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.

«17 ноября 2023 года в 20:15 (18:15 по московскому времени - прим. ред.) вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне „Каттакурган“ потерпел крушение», - сказано в сообщении.

Экипаж воздушного судна погиб. Специальная комиссия выясняет причины крушения, сообщили в министерстве. Полигон «Каттакурган» расположен в Самаркандской области.

Самолет ВВС США потерпел крушение во время тренировочного полета над Средиземным морем. Данных о состоянии летчиков американское командование не сообщило. Крушение не было связано с враждебными действиями других стран, уточнили в ВВС США.

В Республике Саха (Якутия) в конце октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. На борту находилось пять человек, пострадали двое.

Вертолеты Военные учения Узбекистан
17 ноября 2023, 21:12
Эрдоган обвинил Израиль в нежелание признать наличие ядерного оружия
unsplash.com
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Израиль обладает ядерным оружием, но не признает этого. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чьи слова привел ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что еврейское государство сравняло сектор Газа с землей. В ходе операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве погибли более 13 тысяч детей, женщин и пожилых людей.

«Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да, но если вы спросите об этом Израиль, он не скажет да. Потому что они очень хорошо используют ложь», - заявил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер назвал Израиль «террористическим государством». Власти страны направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Главу правительства обвинили в геноциде жителей Палестины.

До этого Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока «надавить» на правительство Израиля и палестинское движение ХАМАС, чтобы те начали мирный диалог по прекращению огня. К организации переговоров необходимо привлечь США, Египет и страны Персидского залива, добавил он.

Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 21:07
Власти Газы уточнили количество погибших в анклаве с начала обострения конфликта
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Количество погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 12 тысяч. Об этом сообщил медиа-офис властей анклава, чьи слова привело РИА «Новости».

«Количество погибших в Газе достигло 12 тысяч человек, среди них пять тысяч детей», - сообщил палестинский медиа-офис.

По его информации, за этот период количество пропавших без вести жителей анклава достигло 3750 человек.

Ночью 17 ноября ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев «Нусейрат» в секторе Газа, погибли 18 человек. Под обломками могли остаться около 40 пострадавших.

Из-за блокады медицинского комплекса «Аш-Шифа» в сектора Газа все пациенты реанимации погибли. Осада длится неделю, и за это время в больнице скончались 54 человека, врачи опасаются за жизнь пациентов в критическом состоянии.

В анклаве прекратили работу 26 из 35 медицинских учреждений. Оставшиеся работают лишь частично. Из-за плохой связи с некоторыми больницами невозможно подсчитать точное количество раненых и погибших.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 ноября 2023, 20:23
Эстония привезла в Нарву противотанковые «зубы дракона»
РИА «Новости»
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Эстония привезла в Нарву противотанковые заграждения «зубы дракона» для сдерживания нелегальных мигрантов из России. Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийвы.

По информации издания, ночью 17 ноября в Нарву прибыл грузовик с пирамидальными конструкциями, которые используются для препятствования перемещению техники.

«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов», - рассказал Марек Лийва.

«Зубы дракона» будут препятствовать движению транспорта на мосту, когда закроется Ивангородский пограничный пункт, что произойдет 1 февраля 2024 года.

Эстония не исключила вероятность перекрытия ряда КПП на границе с Россией. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов.

Россия Эстония

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