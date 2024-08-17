17 августа 2024, 12:43

Полчища крыс и змеи захватили Рим

Global Look Press
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В Риме зафиксировали резкое увеличение численности крыс, чаек, восточных шершней и змей. Причиной стала проблема с уборкой мусора, сообщило издание The Guardian.

Местный зоолог Андреа Лунерти предположил, что ситуацию спровоцировали непрекращающиеся трудности с уборкой мусора и жаркая погода. По его словам, из-за этого город превратился в настоящие джунгли.

«В течение зимы популяция змей росла в геометрической прогрессии, потому что погода была теплой. Они бы не смогли выжить, если бы было холодно. Они приходят в город, где огромное количество пищевых отходов, а значит, есть и крысы, которые и стали их главной добычей», - обратил внимание зоолог.

При этом городской совет не видит в этом проблемы. Власти придерживаются мнения, что неубранных отходов гораздо меньше обычного, а активность змей не связана с мусором на улицах.

Ранее мыши захватили остров Марион-Айленд в ЮАР. Местные власти решили истреблять грызунов с вертолетов.

Италия Змеи
17 августа 2024, 08:46
Белый дом подготовился к «любой непредвиденной ситуации» из-за риска удара Ирана
Pxhere
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Американское руководство перебросило военных на Ближний Восток в связи с риском удара Ирана по Израилю. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал изданию, что страна подготовилась к «любой возможной непредвиденной ситуации». Белый дом скоординировал план действий с Францией и Великобританией, добавил он.

Чиновник отметил, что США сделают все возможное, чтобы защитить Израиль от ударов со стороны Ирана. Он также добавил, что американская сторона провела на Ближнем Востоке активную дипломатическую деятельность. По его словам, Иран заявил о своем желании урегулировать ситуацию в регионе.

Ранее востоковед Турал Керимов предположил, что Израиль и США не знают , как реагировать на действия иранского руководства. Он подчеркнул, что Иран принимает решения с давно просчитанной политикой и стратегическим мышлением. Также эксперт указал, что Белому дому удобнее договариваться с иранскими властями, а не с Израилем.

США Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины
17 августа 2024, 08:26
Российское посольство в Индонезии подготовилось к переезду в новую столицу
Unsplash
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Посольство России в Индонезии может переехать в новую столицу страны Нусантару. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Индонезии Сергей Толченов.

Он подчеркнул, что строящийся на острове Калимантан город не только решит проблему перенаселенности Джакарты, но и станет мегаполисом, свободным от «колониального зловония».

Дипломат отметил, что переезд потребует усилий и финансовых затрат, но дипмиссия подготовилась к нему и будет действовать в рамках выданных властями Индонезии рекомендаций. Он добавил, что посольство переедет, когда в городе наладят инфраструктуру.

«В нынешних условиях будем готовы в дистанционном формате взаимодействовать с индонезийскими ведомствами, когда они переберутся в Нусантару, или же летать туда на регулярной основе», - указал Толченов.

Ранее президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Российский лидер обратил внимание на двукратный рост взаимного товарооборота между государствами.

Дипломатия Индонезия
17 августа 2024, 03:35
Талибы предложили России обменяться делегациями
РИА «Новости»
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Афганское движение «Талибан»* предложило России обменяться делегациями для изучения областей двустороннего сотрудничества. Об этом РИА «Новости» сообщил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин в третью годовщину прихода талибов* к власти.

«У нас очень хорошие отношения с Россией. Мы хотим, чтобы они инвестировали в Афганистан и сотрудничали [с ним] в различных областях», - сказал Шахин.

По его словам, у российско-афганских отношений большие перспективы. Кабул стремится развиваться их и дальше. Шахин пояснил, что обмен делегациями позволит изучить возможности во многих областях в России и в Афганистане для будущей совместной работы.

В начале лета президент России назвал талибов* легальной властью в Афганистане и союзниками России в борьбе с международным терроризмом.

Ранее на ПМЭФ-24 делегация движения «Талибан»* предложила Москве сотрудничество в сфере безопасности.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Дипломатия Россия Захват Афганистана талибами
17 августа 2024, 03:15
Лайнер кандидата в вице-президенты США вернулся в аэропорт вылета из-за ЧП
РИА «Новости»
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На борту Boeing 737-800 сенатора, кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса произошла чрезвычайная ситуация. Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с уплотнителем двери, сообщило Daily Beast.

После вылета в Цинцинатти лайнер развернулся в аэропорт Милуоки штата Висконсин. Пилот обнаружил неисправность уплотнителя двери и запросил разрешение на аварийную посадку.

«Объявив чрезвычайное положение, Trump Force Two вернулся в Милуоки. Как только проблема была решена, самолет вернулся на свой первоначально запланированный маршрут в Цинцинатти», - сказал представитель Вэнса Тейлор Ван Кирк.

Во Франции штурмовик Fouga Magister из частной коллекции рухнул в воду перед авиашоу, сообщил Life. Пилот погиб, так как в самолете отсутствовала возможность катапультироваться.

США Авиация Авиакатастрофы Дональд Трамп Самолеты

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