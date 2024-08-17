Полчища крыс и змеи захватили Рим

Местный зоолог Андреа Лунерти предположил, что ситуацию спровоцировали непрекращающиеся трудности с уборкой мусора и жаркая погода. По его словам, из-за этого город превратился в настоящие джунгли.

«В течение зимы популяция змей росла в геометрической прогрессии, потому что погода была теплой. Они бы не смогли выжить, если бы было холодно. Они приходят в город, где огромное количество пищевых отходов, а значит, есть и крысы, которые и стали их главной добычей», - обратил внимание зоолог.

При этом городской совет не видит в этом проблемы. Власти придерживаются мнения, что неубранных отходов гораздо меньше обычного, а активность змей не связана с мусором на улицах.

Ранее мыши захватили остров Марион-Айленд в ЮАР. Местные власти решили истреблять грызунов с вертолетов.